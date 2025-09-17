Αυτός είναι ο αντίπαλος του Απόλλωνα στη συνέχεια του Κυπέλλου

«Παίξαμε σοβαρότητα και φανήκαμε βελτιωμένοι σε κάποια σημεία σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι». Αυτά τόνισε ο προπονητής του Απόλλωνα, Γιάννης Ελευθεριάδης μετά τη νίκη των «μελανόλευκων» επί της Ν. Κηφισιάς για την 2η αγωνιστική της α’ φάσης του Κυπέλλου και πρόσθεσε: «Διαχειριστήκαμε σωστά το προβάδισμα που αποκτήσαμε. Βέβαια τα παιχνίδια κυπέλλου εντάσσονται στο πλαίσιο της προετοιμασίας ενόψει πρωταθλήματος».

Με «30άρι» του Κίερ ο Απόλλων πήρε την πρόκριση

Επόμενος αντίπαλος του Απόλλωνα οι Γαργαλιάνοι, ομάδα της National League 2, που σήμερα νίκησε στην έδρα της 78-68 τον Δούκα.

