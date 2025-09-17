Με «30άρι» του Κίερ ο Απόλλων πήρε την πρόκριση

Περίπατος του Απόλλωνα στην Κηφισιά, καθώς με κορυφαίο σκόρερ τον Κίερ που σημείωσε 30 πόντους νίκησε 82-63 τη Ν. Κηφισιά στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της α’ φάσης του Κυπέλλου και πήρε εύκολα την πρόκριση.

Ν.Κηφισιά-Απόλλων ΤΕΛΙΚΟ 63-82

Διαιτητές: Σπυρόπουλος, Βάγγαλης, Αναστασόπουλος

Τα 10λεπτα: 11-18, 28-37, 44-55, 63-82

Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ (Καρατζάς) : Χαικάλης 8, Μάντσιτς 6, Γρύλλης 1 , Σπανός, Παπανικολάου 6 (1), Tvrdić 19, Κοντός 2, Παπανικολάου 4 (1), Μαραγκουδάκης 17 (1).

ΑΠΟΛΛΩΝ (Ελευθεριάδης) : Κίερ 30 (4), Χειλάρης 2, Παπαφωτίου 3 (1), Μανακάς 6, Σταμάτης 10 (2), Ανέστης 17, Ζούμπος, Αθανασόπουλος, Παγώνης, Κώττας 10, Παύλος 4

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



