Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος στον Αργοσαρωνικό! ΒΙΝΤΕΟ

Μάρτυρες ενός εντυπωσιακού φυσικού φαινομένου έγιναν το πρωί της Τετάρτης, οι κάτοικοι του Αργοσαρωνικού, καθώς σχηματίστηκε ένας υδροστρόβιλος πάνω από τα νερά της περιοχής.

Οι υδροστρόβιλοι εμφανίζονται όταν ισχυρά ανοδικά ρεύματα από καταιγιδοφόρα νέφη περιστρέφονται σχηματίζοντας έναν κώνο συμπυκνωμένης υγρασίας. Όταν η στήλη αυτή έρχεται σε επαφή με την επιφάνεια της θάλασσας, σηκώνονται σταγονίδια νερού, δημιουργώντας το χαρακτηριστικό φαινόμενο του υδροσίφωνα.

Η διαδικασία ξεκινά με ένα θερμό και υγρό ανοδικό ρεύμα, που προκαλεί μείωση της πίεσης στο κέντρο ανύψωσης. Στη συνέχεια, όταν αέριες μάζες από αντίθετες κατευθύνσεις συγκλίνουν, η στήλη αέρα αποκτά περιστροφική κίνηση. Η ταχύτητα του αέρα αυξάνεται, σχηματίζοντας έναν σίφωνα, που πάνω από νερό μετατρέπεται σε υδροστρόβιλο, σηκώνοντας νερό και δημιουργώντας εντυπωσιακή εικόνα.

Το φαινόμενο κράτησε λίγα λεπτά, αλλά ήταν αρκετό για να τραβήξει το ενδιαφέρον όσων βρίσκονταν στην περιοχή, προσφέροντας ένα σπάνιο θέαμα της φύσης σε δράση.

Πηγή: protothema.gr

