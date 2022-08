ΕΟΦ: Άρση της ανάκλησής του για παρτίδες χαπιού για την πίεση

Συγκεκριμένα, ο ΕΟΦ αποφασίζει την άρση της ανάκλησης των παρτίδων 012100 (ημερ. λήξης 11-2023) και 101060 (ημερ. λήξης 12-2023) του φαρμακευτικού προϊόντος Losarb f.c.tab 100mg/tab και της παρτίδας 106592 (ημερ. λήξης 12-2023) του φαρμακευτικού προϊόντος Losarb plus f.c.tab (100+25)mg/tab, διότι τελικά, από την in vivo δοκιμή Comet, επιβεβαιώθηκε ότι η πρόσμιξη αζιδίου (5-[4΄-[(5-(Αzidomethyl)-2-butyl-4-chloro-1H-imidazol-1-yl)methyl]- [1,1΄-biphenyl]-2yl]-1H-tetrazole), που βρέθηκε στα προϊόντα, δεν είναι μεταλλαξιογόνος in vivo.