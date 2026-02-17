ΕΟΠΥΥ: Επίδομα για ακουστικά βαρηκοΐας – Ποιοι δικαιούνται και πώς θα πάρετε έως 900 ευρώ

Ο ΕΟΠΥΥ παρέχει σημαντική οικονομική στήριξη για την προμήθεια ακουστικών βαρηκοΐας σε ασφαλισμένους με πιστοποιημένη απώλεια ακοής, καλύπτοντας έως 450 ευρώ για κάθε ακουστικό (συνολικά έως 900 ευρώ σε περιπτώσεις αμφίπλευρης βαρηκοΐας).

Συγκεκριμένα:

Ενήλικες : Αποζημίωση 450 ευρώ ανά ακουστικό. Σε σοβαρή αμφίπλευρη βαρηκοΐα (απώλεια >80 dB και στα δύο αυτιά) η συνολική κάλυψη φτάνει τα 900 ευρώ (2 × 450€).

: Αποζημίωση 450 ευρώ ανά ακουστικό. Σε σοβαρή αμφίπλευρη βαρηκοΐα (απώλεια >80 dB και στα δύο αυτιά) η συνολική κάλυψη φτάνει τα 900 ευρώ (2 × 450€). Παιδιά έως 16 ετών : Αυξημένη επιδότηση 540 ευρώ ανά ακουστικό, με δυνατότητα ετήσιας ανανέωσης εφόσον υπάρχουν ιατρικοί λόγοι.

: Αυξημένη επιδότηση 540 ευρώ ανά ακουστικό, με δυνατότητα ετήσιας ανανέωσης εφόσον υπάρχουν ιατρικοί λόγοι. Ανανέωση: Για ενήλικες ισχύει κάθε 4 χρόνια, ώστε να εξασφαλίζεται η αντικατάσταση λόγω φθοράς ή αλλαγής αναγκών.

Διαδικασία έγκρισης

Απαραίτητη είναι η γνωμάτευση από Ωτορινολαρυγγολόγο (ΩΡΛ) συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ, είτε σε δημόσιο νοσοκομείο είτε σε ιδιωτικό ιατρείο. Η γνωμάτευση έχει ισχύ ενός μηνός από την ημερομηνία έκδοσης και πρέπει να πιστοποιεί την απώλεια ακοής.

Η διαδικασία είναι απλοποιημένη: Ο ασφαλισμένος δεν καταθέτει ο ίδιος δικαιολογητικά. Επιλέγει συμβεβλημένο πάροχο ακουστικών βαρηκοΐας, ο οποίος αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης και την έκδοση του παραστατικού. Ο δικαιούχος καταβάλλει μόνο τη διαφορά (συμμετοχή) εάν η τιμή του ακουστικού υπερβαίνει το ποσό της αποζημίωσης.

Δικαιούχοι

Δικαιούνται την επιδότηση όλοι οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ (ενεργοί & συνταξιούχοι) που πληρούν τα ιατρικά κριτήρια, ανεξαρτήτως ηλικίας, με έμφαση σε:

Παιδιά με βαρηκοΐα (αυξημένη κάλυψη & συχνότερη ανανέωση)

Ενήλικες με σοβαρή ή αμφίπλευρη βαρηκοΐα

Η παροχή αποτελεί μέρος του κανονισμού παροχών του ΕΟΠΥΥ για την υποστήριξη ατόμων με προβλήματα ακοής και διασφαλίζει πρόσβαση σε ποιοτικά ακουστικά χωρίς υπερβολικό οικονομικό βάρος.

