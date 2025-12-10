Εορταστικό ωράριο Χριστουγέννων 2025: Ποιες Κυριακές θα είναι ανοικτά τα καταστήματα

Σε εορταστικούς ρυθμούς τα καταστήματα. Ανοιχτά τις τρεις Κυριακές 14, 21 και 28 Δεκεμβρίου. Αναλυτικό πρόγραμμα μέχρι τις 2 Ιανουαρίου 2026 σε Πάτρα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

10 Δεκ. 2025 8:51
Pelop News

Ξεκινά επίσημα το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα ενόψει Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.

Τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά και τις τρεις τελευταίες Κυριακές του έτους:

  • Κυριακή 14 Δεκεμβρίου
  • Κυριακή 21 Δεκεμβρίου
  • Κυριακή 28 Δεκεμβρίου

Το ίδιο ισχύει και για τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Το ωράριο είναι προαιρετικό και κάθε επιχείρηση μπορεί να το προσαρμόσει στις ανάγκες της, εντός του νόμιμου πλαισίου (Δευτέρα-Σάββατο 06:00-21:00, Κυριακή 11:00-20:00).

Προτεινόμενο ωράριο Πάτρα

Από τον Εμπορικό Εισαγωγικό Σύλλογο Πατρών ανακοινώθηκε το προτεινόμενο εορταστικό ωράριο λειτουργίας για τα καταστήματα, κατά την Χριστουγεννιάτικη περιόδο και της Πρωτοχρονιάς 2025-2026.

Προτεινόμενο ωράριο Αθήνα

  • Πέμπτη 11/12: 09:00-21:00
  • Παρασκευή 12/12: 09:00-21:00
  • Σάββατο 13/12: 09:00-18:00
  • Κυριακή 14/12: 11:00-18:00
  • Δευτέρα 15/12: 09:00-21:00
  • Από 16 έως 19/12: 09:00-21:00
  • Σάββατο 20/12: 09:00-18:00
  • Κυριακή 21/12: 11:00-18:00
  • 22-23/12: 09:00-21:00
  • Παραμονή Χριστουγέννων 24/12: 09:00-18:00
  • 25 & 26/12: ΑΡΓΙΑ
  • Σάββατο 27/12: 09:00-18:00
  • Κυριακή 28/12: 11:00-18:00
  • 29-30/12: 09:00-21:00
  • Παραμονή Πρωτοχρονιάς 31/12: 09:00-18:00
  • 1/1/2026: ΑΡΓΙΑ
  • Παρασκευή 2/1/2026: ΚΛΕΙΣΤΑ (προαιρετικά)

Προτεινόμενο ωράριο Θεσσαλονίκη

  • Καθημερινές 13-30/12: 10:00-21:00
  • Σάββατα 13, 20, 27/12: 10:00-18:00
  • Κυριακές 14, 21, 28/12: 11:00-18:00
  • 24/12 & 31/12: 10:00-18:00
  • 25/12 & 26/12: ΑΡΓΙΑ
  • 1/1/2026: ΑΡΓΙΑ
  • Παρασκευή 2/1/2026: ΚΛΕΙΣΤΑ (εισήγηση ΕΣΘ)

Κλειστά θα παραμείνουν όλα τα καταστήματα τα καταστήματα ανήμερα Χριστουγέννων (25/12), την επόμενη ημέρα (26/12), την Πρωτοχρονιά (1/1) και την 2/1/2026.

