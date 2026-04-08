Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 8 Απριλίου

Μεγάλη Τετάρτη σήμερα, ποιοι γιορτάζουν στις 8 Απριλίου 2026

08 Απρ. 2026 7:19
Pelop News

Σήμερα Τετάρτη 8 Απριλίου 2026 είναι Μεγάλη Τετάρτη και σύμφωνα με το εορτολόγιο δεν υπάρχει κάποια μεγάλη ή γνωστή γιορτή αγίου.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα αναφέρει το γεγονός της αλείψεως του Κυρίου με πολύτιμο μύρο από μια γυναίκα, καθώς και τη σύγκλιση του Συνεδρίου των Ιουδαίων που αποφάσισε την καταδίκη του Ιησού, μαζί με τα σχέδια προδοσίας του Ιούδα.

Σύμφωνα με την παράδοση, δύο ημέρες πριν το Πάσχα, ενώ ο Χριστός βρισκόταν στο σπίτι του λεπρού Σίμωνα στα Ιεροσόλυμα, τον πλησίασε μια γυναίκα και άλειψε το κεφάλι Του με ακριβό μύρο αξίας περίπου 300 δηναρίων. Οι μαθητές, και ιδιαίτερα ο Ιούδας, την επέκριναν για τη σπατάλη, καθώς το ποσό αυτό θα μπορούσε να διατεθεί στους φτωχούς. Ο Χριστός όμως υπερασπίστηκε τη γυναίκα, τονίζοντας τον καλό σκοπό της πράξης της και συνδέοντάς την με τον επερχόμενο ενταφιασμό Του.

Ο Ιερός Χρυσόστομος αναφέρει ότι πρόκειται για δύο διαφορετικές γυναίκες. Οι τρεις πρώτοι Ευαγγελιστές μιλούν για μία γυναίκα που χαρακτηρίζεται ως «πόρνη», ενώ ο Ευαγγελιστής Ιωάννης περιγράφει τη Μαρία, την αδελφή του Λαζάρου, η οποία άλειψε τα πόδια του Ιησού και τα σκούπισε με τα μαλλιά της.

Σήμερα λοιπόν η Εκκλησία τιμά το γεγονός αυτό, γνωστό και ως «Της αλειψάσης τον Κύριον μύρω».

