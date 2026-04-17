Εορτολόγιο: Τα πιο δημοφιλή ονόματα που γιορτάζουν αυτήν την ημέρα!

Παρασκευή 17 Απριλίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμώνται πρόσωπα και γεγονότα της Ορθόδοξης παράδοσης, με επίκεντρο τη Ζωοδόχο Πηγή και τον Άγιο Συμεών επίσκοπο Περσίας.

Την ονομαστική τους εορτή έχουν όσοι φέρουν τα ονόματα: Ζωή, Ζησούλα, Ζωΐτσα, Ζωζώ, Ζώης, Ζήσης, Ζήσιμος, Πηγή, Κρήνη και Κρηνιώ.

Η ημέρα είναι αφιερωμένη στη Ζωοδόχο Πηγή, μία από τις σημαντικές εορτές της Ορθόδοξης Εκκλησίας, που συνδέεται με ιερό αγίασμα στην Κωνσταντινούπολη, γνωστό ως Μπαλουκλί. Το προσκύνημα βρίσκεται έξω από τη δυτική πύλη της Σηλυβρίας και περιλαμβάνει ναό, μοναστήρι και την πηγή, από την οποία πήρε το όνομά του.

Σύμφωνα με την παράδοση, η ίδρυση του ιερού αποδίδεται είτε στον αυτοκράτορα Λέοντα Α’ τον Θράκα είτε στον Ιουστινιανό, με διαφορετικές ιστορικές εκδοχές να περιγράφουν την ανακάλυψη της θαυματουργής πηγής και την ανέγερση ναού προς τιμή της Θεοτόκου.

Κατά τη διάρκεια των αιώνων, το προσκύνημα υπέστη καταστροφές από επιδρομές και σεισμούς, ωστόσο επανιδρύθηκε και διατηρήθηκε ως σημαντικό θρησκευτικό κέντρο. Σήμερα, το αγίασμα βρίσκεται σε υπόγειο ναό, ενώ στον χώρο υπάρχουν και τάφοι Οικουμενικών Πατριαρχών.

Η εορτή της Ζωοδόχου Πηγής καθιερώθηκε να τιμάται κάθε χρόνο την Παρασκευή της Διακαινησίμου Εβδομάδας, σε ανάμνηση των εγκαινίων του ναού.

Παράλληλα, η Εκκλησία τιμά τον Άγιο Συμεών επίσκοπο Περσίας και τους συν αυτώ μάρτυρες. Ο Άγιος έζησε κατά την περίοδο του βασιλιά Σαπώρ Β’ και υπήρξε ηγετική μορφή της χριστιανικής κοινότητας στην περιοχή της Περσίας.

Σύμφωνα με τις πηγές, ο Συμεών συνελήφθη έπειτα από κατηγορίες κατά των χριστιανών και οδηγήθηκε ενώπιον του βασιλιά. Παρά τις διαβεβαιώσεις του για τη νομιμοφροσύνη των πιστών, φυλακίστηκε και τελικά καταδικάστηκε σε θάνατο. Μαζί του μαρτύρησαν ο πρεσβύτερος Αύδελας, ο Γοθαζάτ, ο Φουσίκ και πλήθος άλλων χριστιανών, οι οποίοι παρέμειναν πιστοί μέχρι τέλους.

