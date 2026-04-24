Εορτολόγιο – Ξεχωριστές εκπλήξεις: Σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα 24 Απριλίου σύμφωνα με το εορτολόγιο

24 Απρ. 2026 7:55
Pelop News

Σήμερα, Παρασκευή 24 Απριλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα: Αχιλλέας, Αχιλλεύς, Αχίλλιος, Αχίλλειος, Δούκας, Δούκισσα, Δουκίτσα, Βαλεντίνη, Βαλεντίνα, Ντίνα, Ελισάβετ, Ελίζα, Λίζα, Ζέτα, Ζέττα, Έλλη, Βέτα, Μπέττυ, Ελισσάβετ, καθώς και Θαυμαστός και Θαυμαστή.

Την ίδια ημέρα τιμάται η μνήμη της Οσίας Ελισάβετ της Θαυματουργής. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, η Οσία καταγόταν από την Ηράκλεια της Θράκης και έζησε κατά τον 5ο αιώνα μ.Χ.

Οι γονείς της, Ευνομιανός και Ευφημία, ήταν γνωστοί για την οικονομική τους ευχέρεια αλλά και για τη βαθιά τους πίστη και φιλανθρωπία. Παρά τα χρόνια του γάμου τους, παρέμεναν άτεκνοι, γεγονός που τους οδήγησε σε συνεχή προσευχή για την απόκτηση παιδιού.

Κατά τη διάρκεια θρησκευτικών εκδηλώσεων προς τιμήν της Αγίας Μάρτυρος Γλυκερίας, σύμφωνα με την παράδοση, ο Ευνομιανός είδε σε όραμα την Αγία, η οποία του προανήγγειλε τη γέννηση κόρης, θέτοντας ως όρο την ταπεινότητα και την αποφυγή υπερηφάνειας. Λίγο αργότερα, η σύζυγός του συνέλαβε και γεννήθηκε η Ελισάβετ.

Σε νεαρή ηλικία έμεινε ορφανή, ωστόσο αφιερώθηκε στη φιλανθρωπία, διαθέτοντας την περιουσία της στους φτωχούς και απελευθερώνοντας τους δούλους της. Στη συνέχεια μετέβη στην Κωνσταντινούπολη, όπου εντάχθηκε σε μοναστική αδελφότητα και ακολούθησε ασκητική ζωή.

Η Οσία διακρίθηκε για την αυστηρή άσκηση, τη νηστεία και την πνευματική της αφοσίωση. Σύμφωνα με τις πηγές, απέκτησε το χάρισμα της προόρασης και της θαυματουργίας, γεγονός που την κατέστησε μία από τις σημαντικές μορφές της Εκκλησίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ