Επαναλειτουργούν οι στάσεις του Τραμ σε Σύνταγμα, Ζάππειο και Βουλιαγμένης

Τέλος στις προσωρινές τροποποιήσεις λόγω των έργων στη Βασιλίσσης Όλγας. Αποκαθίσταται πλήρως η κυκλοφορία στη Γραμμή 6.

19 Μαρ. 2026 8:40
Pelop News

Στην κανονική τους λειτουργία επιστρέφουν από σήμερα, Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026, κεντρικοί σταθμοί του δικτύου του Τραμ, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις των πολιτών στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ., οι στάσεις «Σύνταγμα», «Ζάππειο» και «Λ. Βουλιαγμένης» τίθενται και πάλι στη διάθεση του επιβατικού κοινού. Με την επαναλειτουργία αυτών των σταθμών, αποκαθίσταται πλήρως η κυκλοφορία σε ολόκληρο το μήκος της Γραμμής 6 («Πικροδάφνη – Σύνταγμα»).

Υπενθυμίζεται ότι το δρομολόγιο στο τμήμα μεταξύ των στάσεων «Σύνταγμα» και «Φιξ» είχε διακοπεί προσωρινά το προηγούμενο διάστημα. Η ρύθμιση αυτή είχε κριθεί απαραίτητη μετά από αίτημα της εταιρείας «Ανάπλαση Δημοσίων Χώρων Α.Ε.», προκειμένου να εκτελεστούν τεχνικές εργασίες επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας.

Πλέον, οι συρμοί διεξάγουν τα δρομολόγια κανονικά βάσει του προγραμματισμένου ωραρίου, τερματίζοντας και πάλι στην καρδιά της Αθήνας.

