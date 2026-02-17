Επανεκκίνηση για τη νέα μαρίνα: Άγονος ο διαγωνισμός λόγω στενών χρονικών προθεσμιών υλοποίησης

Αγονος απέβη ο ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός του Υπερταμείου για την κατασκευή της νέας μαρίνας «Patradise Mega Yacht» στο παλαιό λιμάνι της Πάτρας, καθώς, μετά από τρεις διαδοχικές παρατάσεις, δεν κατατέθηκε καμία οικονομική προσφορά.

Η εξέλιξη αυτή, αν και αναμφίβολα δημιουργεί μια χρονική υστέρηση στον προγραμματισμό του έργου, δεν εκλαμβάνεται από αρμόδιες πηγές του Υπερταμείου ως οριστική ματαίωση του εγχειρήματος, αλλά ως ανάγκη επαναπροσδιορισμού των όρων της σύμβασης.

Το έργο, προϋπολογισμού 12,3 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ), είχε ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ενωση-NextGenerationEU και μικρή ιδιωτική συμμετοχή του ΟΛΠΑ.

Αντικείμενό του ήταν η προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υποδομών του τουριστικού λιμένα Πατρών, καθώς και η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου και καινοτόμου συστήματος διαχείρισης, βασισμένου σε πρότυπα «έξυπνης» και βιώσιμης λειτουργίας.

Σύμφωνα με πηγές του Υπερταμείου, η απουσία ενδιαφέροντος από τεχνικές εταιρείες συνδέεται κυρίως με τα ιδιαίτερα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα που έθετε το Ταμείο Ανάκαμψης για την απορρόφηση των κονδυλίων έως τα τέλη Ιουλίου. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι εκτίμησαν ότι η τήρηση των προθεσμιών ενείχε αυξημένο ρίσκο καθυστερήσεων και πιθανών εμπλοκών. Δευτερευόντως, επισημαίνεται και το θεσμικό περιβάλλον σε τοπικό επίπεδο, με δεδομένη την αρνητική στάση της δημοτικής αρχής απέναντι σε επενδυτικές παρεμβάσεις στο παλαιό λιμάνι.

Παρά ταύτα, από πηγές του Υπερταμείου τονίζεται ότι, εφόσον ο διαγωνισμός κηρυχθεί και τυπικά άγονος, δεν πρόκειται για εγκατάλειψη του σχεδιασμού. Αντιθέτως, θα προετοιμαστεί νέα πρόσκληση σε σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά με διαφορετική πηγή χρηματοδότησης, επιλογή που θεωρείται απολύτως αναγκαία και εφικτή, δεδομένου ότι το ύψος του προϋπολογισμού δεν χαρακτηρίζεται απαγορευτικό.

Η στρατηγική στόχευση παραμένει αμετάβλητη: βελτιστοποίηση λειτουργιών, αναβάθμιση υπηρεσιών και ενσωμάτωση «έξυπνων» τεχνολογιών για αποδοτικότερη και ενεργειακά φιλικότερη διαχείριση της λιμενικής υποδομής.

Το σύστημα που προβλεπόταν να εγκατασταθεί θα βασιζόταν σε σύγχρονα πρότυπα ασφάλειας και διαλειτουργικότητας, ενισχύοντας τόσο την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα όσο και την εμπειρία των χρηστών. Η υλοποίηση του έργου εκτιμάται ότι θα συνέβαλε ουσιαστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη του τουριστικού λιμένα, μειώνοντας το ενεργειακό αποτύπωμα και ενισχύοντας την οικονομική αποδοτικότητα.

Η εξέλιξη με τη μαρίνα έρχεται σε συνέχεια των διαδικασιών για την υποπαραχώρηση της κρουαζιέρας, όπου υπήρξε διαχωρισμός των λιμένων Πάτρας και Κατάκολου.

Το Υπερταμείο αναμένει τις οικονομικές προσφορές των ενδιαφερόμενων σχημάτων έως τα τέλη Απριλίου. Ο προβλεπόμενος διαχωρισμός του διαγωνισμού σε επιμέρους τμήματα -Πάτρα και Κατάκολ- περιλαμβανόταν ρητά ως εναλλακτική στους όρους της διαδικασίας και δεν συνιστά ένδειξη μειωμένου ενδιαφέροντος για την Πάτρα, αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Ωστόσο, η πρόβλεψη αυτή αξιοποιήθηκε επικοινωνιακά, δημιουργώντας στρεβλές εντυπώσεις.

Το διακύβευμα παραμένει σαφές. Η συνδυαστική ανάπτυξη της κρουαζιέρας και η αναβάθμιση της μαρίνας μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτης για την τοπική οικονομία, ενισχύοντας την τουριστική ταυτότητα της πόλης και δημιουργώντας πολλαπλασιαστικά οφέλη για την ευρύτερη περιοχή.

Η τρέχουσα συγκυρία ενδεχομένως να λειτουργήσει ως ευκαιρία για βελτίωση των όρων και ωρίμανση του σχεδιασμού, διατηρώντας ανοικτό το παράθυρο μιας επόμενης, πιο ευνοϊκής προσπάθειας.

