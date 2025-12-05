Επανέρχεται το αίτημα των εποχικών πυροσβεστών για δωδεκάμηνη εργασία: «Δεν είναι μόνο δίκαιο, είναι αναγκαίο»

Οι εποχικοί πυροσβέστες επαναφέρουν με ένταση το αίτημα για πλήρη δωδεκάμηνη εργασία, επισημαίνοντας ότι οι ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας δεν περιορίζονται σε μια εποχή. Με κλιματικά φαινόμενα που εντείνονται και συμβάντα που απαιτούν άμεση επέμβαση όλο τον χρόνο, ζητούν αναγνώριση της εμπειρίας τους και ουσιαστική ενίσχυση του προσωπικού.

Επανέρχεται το αίτημα των εποχικών πυροσβεστών για δωδεκάμηνη εργασία: «Δεν είναι μόνο δίκαιο, είναι αναγκαίο» Περικλής Ζέρης
05 Δεκ. 2025 15:00
Pelop News

«Το αίτημα για δωδεκάμηνη εργασία δεν είναι μόνο δίκαιο, αλλά αναγκαίο για την αποτελεσματική λειτουργία της Πολιτικής Προστασίας». Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει μέσω της εφημερίδας «Πελοπόννησος» ο συντονιστής της Ενωσης Εποχικών Πυροσβεστών Κεφαλονιάς και Ιθάκης Περικλής Ζέρης.

«Οι εποχικοί πυροσβέστες είμαστε 2.500 άτομα πανελλαδικά και εργαζόμαστε μόλις 8 μήνες τον χρόνο, ενώ καλύπτουμε ανάγκες που είναι ξεκάθαρα δωδεκάμηνης διάρκειας» τόνισε το μέλος του Πανελλήνιου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών και πρόσθεσε τα εξής: «Η δουλειά μας δεν περιορίζεται στις πυρκαγιές του καλοκαιριού. Συμμετέχουμε σε πλημμύρες, αντλήσεις υδάτων, απεγκλωβισμούς, διασώσεις και σε κάθε είδους έκτακτα περιστατικά που πλήττουν τη χώρα όλο τον χρόνο».

Και ο Περικλής Ζέρης κατέληξε ως εξής: «Η κλιματική κρίση έχει κάνει τα ακραία φαινόμενα πιο συχνά και πιο επικίνδυνα. Από φθινοπωρινές πλημμύρες μέχρι χειμερινές κακοκαιρίες, βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή για την προστασία των πολιτών. Οι ανάγκες στο πυροσβεστικό σώμα για ανθρώπινο δυναμικό είναι μεγάλες και το μόνιμο προσωπικό δεν επαρκεί. Γι’ αυτό το αίτημα για δωδεκάμηνη εργασία δεν είναι μόνο δίκαιο, αλλά αναγκαίο για όλους».

Το αίτημα των εποχικών πυροσβεστών είναι η μονιμοποίηση ή τουλάχιστον η δημιουργία προκήρυξης που θα λαμβάνει υπόψη την εμπειρία τους. Οι εποχικοί πυροσβέστες στέκονται κυρίως στο ότι η κλιματική κρίση καθιστά απαραίτητη τη διαθεσιμότητα δυνάμεων όλον τον χρόνο και όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά και στο ότι δεν συνεισφέρουν μόνο σε πυρκαγιές, αλλά και σε πλημμύρες, σεισμούς και σε κάθε φυσική καταστροφή. Η Πανελλήνια Ενωση έχει καταθέσει σχετικά αιτήματα προς το υπουργείο και το αρχηγείοι, αλλά ακόμα αναμένονται απαντήσεις.

