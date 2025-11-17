Επανεξελέγη ο Κώστας Μαλαμής συντονιστής του ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας

Συγκροτήθηκε σε Σώμα η νέα Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Αχαΐας. Τα ονόματα.

Επανεξελέγη ο Κώστας Μαλαμής συντονιστής του ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας
17 Νοέ. 2025 9:48
Pelop News

Επανεκλογή για τον Κώστα Μαλαμή στη θέση του συντονιστή του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Αχαΐας.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ ΑΧΑΙΑΣ

Σε κλίμα ενότητας, συντροφικότητας, και αγωνιστικότητας πραγματοποιήθηκε εχθές Κυριακή 16 Νοεμβρίου, η πανηγυρική συνεδρίαση για τη σύσταση σε σώμα της νέας Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας, σε συνέχεια της 5ης συνδιάσκεψης της οργάνωσης που έλαβε χώρα την προηγούμενη Κυριακή.

Η Νέα Νομαρχιακή Επιτροπή επανεξέλεξε στη θέση του συντονιστή τον Κώστα Μαλαμή και ως αναπληρώτρια συντονίστρια την Νικολίτσα Σουλούκου.

Το οργανωτικό γραφείο της περιοχής συμπληρώνεται από τους: Αποστολόπουλο Κίμωνα, Διαμαντόπουλο Νίκο, Παπανίκου Γεωργία , Μητροπούλου Σαβίνα και Χριστακόπουλο Θάνο.

Εκπρόσωπος στην Περιφερειακή Επιτροπή αναδείχθηκε η Ανθή Ταμβάκη, πρώην αναπληρώτρια συντονίστρια της οργάνωσης.

Η νέα Νομαρχιακή Επιτροπή Αχαΐας δεσμεύεται να σταθεί αταλάντευτα στο πλευρό της κοινωνίας, απέναντι στις καταστροφικές πολιτικές της κυβέρνησης που πλήττουν εργαζόμενους, νέους και συνταξιούχους.

Ένας μαζικός μαχητικός και ενωτικός ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ μπορεί να γίνει ο πυρήνας μιας πλατιάς προοδευτικής συμμαχίας, ικανής να δημιουργήσει προϋποθέσεις ανατροπής της Νέας Δημοκρατίας. Μια εξέλιξη που θα άρει τα αδιέξοδα και θα ανοίξει το δρόμο για δικαιοσύνη, ανάπτυξη και προκοπή στους πολίτες.

