Επάγγελμα influencer: Αρχίζουν να ζαλίζουν και στην Ελλάδα οι απολαβές!

Είναι δεδομένο ότι πριν από μερικές δεκαετίες κανένας σύμβουλος καριέρας και κανένας καθηγητής δεν προέβλεψε για να προτείνει στα παιδιά που σκέφτονταν «τι δουλειά θα κάνω όταν μεγαλώσω;», ήταν η εμφάνιση αυτού του νέου επαγγέλματος.

Η αποκάλυψη Αντετοκούνμπο για τη «χυλόπιτα» της γυναίκας του

Ποιος θα το περίμενε, για παράδειγμα, ότι το 2025 θα ήταν το πιο «λαμπερό» και επικερδές; Ποιος δεν θα ήθελε να βγάζει ως και 25.000 ευρώ με μία ανάρτηση στα social media και να περνά την ημέρα του αλληλεπιδρώντας με θαυμαστές του;

Μπορεί κάποτε να θεωρούνταν «μόδα» ή «περαστική φάση», αλλά το 2025 οι Ελληνες influencers έχουν μετατραπεί σε κανονικούς επιχειρηματίες – και μάλιστα με τζίρους που ζαλίζουν. Πίσω από τα stories, τα φίλτρα και τα reels, κρύβεται ένα καλά δομημένο οικονομικό σύστημα που φέρνει δεκάδες χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε όσους ξέρουν να χειρίζονται το κοινό, τα brands και τα εργαλεία της ψηφιακής επιρροής.

Η δημοσίευση του ισολογισμού της μονοπρόσωπης εταιρείας της Ιωάννας Τούνη, μιας από τις πιο γνωστές influencers της χώρας, έριξε φως σε έναν κόσμο του οποίου τις αλήθειες ψάχνει ακόμα και η… ΑΑΔΕ: Τι βγάζουν στ’ αλήθεια οι influencers; Τι χρεώνουν για κάθε post; Ποιοι είναι οι πιο πετυχημένοι και τι αποδίδουν πραγματικά στους πελάτες τους; Με δεδομένο ότι η δημοσίευση του ισολογισμού της μοιάζει με φωνή βοώντος εν τη ερήμω, αφού κανείς άλλος influencer δεν κάνει κάτι παρόμοιο, βρίσκουμε την ευκαιρία να ρίξουμε μια σπάνια ματιά στο backstage της ψηφιακής επιρροής και να απαντήσουμε στο… αιώνιο ερώτημα «πόσα πραγματικά βγάζουν οι Ελληνες influencers;».



Σύμφωνα με υπολογισμούς παραγόντων της αγοράς, η αγορά των influencers στην Ελλάδα το τρέχον έτος αγγίζει ή και ξεπερνά τα 90 εκατ. ευρώ σε τζίρο. Το ποσό αυτό, εξηγούν οι ίδιες πηγές, οι οποίες επισημαίνουν ότι η εκτίμηση είναι μάλλον συντηρητική, περιλαμβάνει τόσο τα έσοδα από brands (διαφημιστικά συμβόλαια, χορηγίες, ambassador deals) όσο και τα εισοδήματα από προσωπικά e-shops, workshops, guest εμφανίσεις, ακόμα και NFTs ή personal branding tools.

Οι πιο δραστήριοι του χώρου έχουν περάσει σε επόμενο επίπεδο: ιδρύουν σχολές, κάνουν licensing σε προϊόντα, δημιουργούν joint ventures με εταιρείες ρούχων ή καλλυντικών. Στην πραγματικότητα, το influencer marketing δεν είναι πια «μια ανάρτηση». Είναι ένας κλάδος επαγγελματιών contentcreators με αμοιβές που φτάνουν -και σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούν- εκείνες ενός CEO μεγάλης επιχείρησης.

Influencer, αυτός ο άγνωστος

Τι είναι influencer; Σε αυτό το ερώτημα ακριβής απάντηση δεν υπάρχει. Ωστόσο, θα μπορούσε κανείς να πει ότι ως influencer νοείται αυτή/ός που μπορεί να επηρεάσει τους followers της/του σε βαθμό που να κάνει μία πραγματική διαφορά: είτε πρόκειται για κοινωνική είτε για καταναλωτική συμπεριφορά. Να επηρεάσει δηλαδή τους ακολούθους του να κάνουν κάτι – π.χ. να αγαπήσουν ένα προϊόν και να το προτιμήσουν.

Στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα στη διαφημιστική αγορά, ως influencers λογίζονται όσοι έχουν λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (κυρίως Instagram και TikTok) με περισσότερους από 10.000 followers. Υπάρχουν περίπου 1.500 τέτοια προφίλ. Από αυτά περίπου τα 500 ανήκουν σε εταιρείες, οπότε τα φυσικά πρόσωπα που μπορούν να λειτουργήσουν ως influencers είναι περίπου χίλια. Στη χώρα μας υπάρχουν και εταιρείες, όπως η Rênfluence, η οποία αναλαμβάνει για λογαριασμό των επιχειρήσεων διαφημιστικές εκστρατείες μέσω influencer.



Στην πλατφόρμα της είναι εγγεγραμμένοι 900 influencers. Ο ιδρυτής της Γιώργος Καραβοκύρης έχει εξηγήσει ότι «η πλατφόρμα καθοδηγεί τις εταιρείες στο ποιος είναι ο κατάλληλος influencer για τα προϊόντα της. Εχουμε τα πραγματικά στοιχεία των influencers από τη Meta (τα δημογραφικά τους στοιχεία, τα μερίδια ανδρών/γυναικών στους followers, τα ηλικιακά τους κοινά, πόσα views παίρνουν στα stories, από ποιες χώρες είναι οι followers τους, αν έχουν ψεύτικους followers κ.λπ.) και γνωρίζουμε τα ποσά που χρεώνουν. Ετσι μπορούμε να βρίσκουμε ποιος είναι ο πιο κατάλληλος ώστε να προσφέρουμε value for money στις εταιρείες».

Οι ειδικοί εξηγούν ότι πιο περιζήτητοι σε ό,τι αφορά την προώθηση προϊόντων δεν είναι τόσο οι διάσημοι που ξέρουμε από τον αθλητισμό ή την τηλεόραση όσο αυτοί που έγιναν διάσημοι μέσα από τις πλατφόρμες και τα κοινωνικά δίκτυα. Συχνά, άλλωστε, οι απευθείας δωρεές που παίρνουν από τους ακολούθους τους, τους έχουν κάνει πλούσιους. Πέρα από αυτό, εμφανίζουν καλύτερο content, καθώς ξέρουν να χρησιμοποιούν το Instagram όπως ο κόσμος θέλει να τους βλέπει και να «χειραγωγούν» τον αλγόριθμο, ενώ μπορούν να αφιερώνουν πάρα πολύ χρόνο σε αυτό.

Σε αντίθεση με αυτό που πιστεύουν οι περισσότεροι, για να γίνει κανείς πραγματικά επιτυχημένος influencer, χρειάζεται εκτός από τύχη και να αφιερώσει πολύ χρόνο. Πρέπει να ασχολείται συνεχώς με τα κοινωνικά δίκτυα και τους ακολούθους του, να ανεβάζει διαρκώς πρωτογενές, πρωτότυπο και ποιοτικό περιεχόμενο, να διαβάζει πολύ και να είναι ενημερωμένος για το πώς λειτουργούν οι αλγόριθμοι.

Τα βίντεο πρέπει να έχουν συγκεκριμένη δομή, συγκεκριμένα φίλτρα. Επίσης πρέπει να αλληλεπιδρά με το κοινό του, να απαντά στα μηνύματα και στα σχόλια, να συζητά με τους χρήστες. Δεν είναι κάτι που μπορούν να το κάνουν όλοι, γι’ αυτό και οι καλύτεροι influencers στην Ελλάδα είναι περίπου είκοσι.

Επάγγελμα… Τούνη

Τα νερά τάραξε η influencer που πολλοί περιγράφουν ως «Καρντάσιαν της Ελλάδας», την Ιωάννα Τούνη, με τη δημοσίευση στο ΓΕΜΗ του ισολογισμού της εταιρείας της: Το 2024 η εταιρεία J. TOUNI Μονοπρόσωπη ΙΚΕ εμφανίζει κύκλο εργασιών ύψους 2.063.213 ευρώ και καθαρά κέρδη 1.541.461 ευρώ. Τα προ φόρων κέρδη ξεπερνούν το 1,8 εκατ., ενώ η καθαρή θέση διαμορφώνεται στα 2,47 εκατ. Τα πάγια της εταιρείας από 5.847 ευρώ μέσα σε έναν χρόνο σκαρφαλώνουν στα 242.023 ευρώ. Τα αποθέματα: από 2.800 ευρώ σε 232.680 ευρώ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ι ω ά ν ν α Τ ο ύ ν η (@j.touni)



Πάντως, κινήσεις σαν αυτές δεν συνηθίζονται από τους περισσότερους influencers στη χώρα, για λόγους που δεν έχουν τόσο να κάνουν με τη φοροδιαφυγή όπως θα φανταζόταν κανείς. Από τη μία, πολλοί influencers «χρεώνουν» στην ίδια εταιρεία τα έσοδα και από τις άλλες δραστηριότητές τους, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα. Από την άλλη, κάποιοι προτιμούν να κρατούν τα έσοδά τους «χαμηλά στο ραντάρ» ώστε να μην προκαλούν την κοινωνία, να μην πρωταγωνιστούν σε συζητήσεις και ρεπορτάζ και κυρίως να μην προκαλέσουν το «ενδιαφέρον» εγκληματικών στοιχείων.

Πολλοί influencers έχουν προχωρήσει στη σύσταση εταιρειών. Αλλοι διατηρούν προσωπικές ΙΚΕ, άλλοι ομόρρυθμες επιχειρήσεις με συνεργάτες ή συντρόφους, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις που αξιοποιούνται εξωτερικοί φορείς (μάνατζερ, πλατφόρμες). Οι πιο συγκροτημένοι έχουν ενσωματώσει τα έσοδά τους σε πλήρες business model: με λογιστή, φοροτεχνικό, συμβόλαια συνεργασίας, τιμολόγηση, στόχους απόδοσης, reporting.

Οι πιο «πρωτόγονοι» κόβουν αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ή δουλεύουν «μέσω DM» (δηλαδή προσωπικών, απευθείας μηνυμάτων): συνεννοήσεις μέσω Instagram και πληρωμές μέσω Revolut ή PayPal. Κάποιες φορές ούτε κι αυτό, αλλά «μαύρα».

Υπάρχουν βέβαια και οι influencers με πραγματικά «έσοδα μηδέν», που το κάνουν δηλαδή για να πάρουν δωρεάν το προϊόν ή την υπηρεσία. Μπορεί δηλαδή κάποιος να ζητήσει να παρουσιάσει ένα ξενοδοχείο στους ακολούθους του με αντάλλαγμα πληρωμένες διακοπές. Ή να κάνει το ίδιο με ένα εστιατόριο, με αντάλλαγμα το δείπνο εκείνης της βραδιάς. Σε πολλές περιπτώσεις αυτό «λειτουργεί», ή οδηγεί σε άλλες καταστάσεις, αφού η άρνηση του καταστηματάρχη στον influencer μπορεί να φέρει κάτι που θυμίζει εκβιασμό: «Αν δεν με φιλοξενήσεις στο ξενοδοχείο σου, θα πω στους ακολούθους μου ότι είναι βρώμικο. Θα δυσφημήσω το εστιατόριό σου λέγοντας ότι τα φαγητά δεν τρώγονται».

Από εκεί και πέρα, το πρόβλημα ξεκινά όταν τα μεγάλα ποσά που αναφέρονται δεν περνούν ποτέ από την Εφορία. Οι πληρωμές σε είδος (προϊόντα, ταξίδια, διανυκτερεύσεις), τα αδήλωτα collaborations, οι ιδιωτικές συμφωνίες με μικρές επιχειρήσεις, όλα αυτά συνθέτουν ένα οικοσύστημα με ελάχιστη έως μηδενική διαφάνεια. Η ΑΑΔΕ έχει αρχίσει να ψάχνει. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το 2025 έχουν γίνει ήδη πάνω από 150 στοχευμένοι έλεγχοι σε λογαριασμούς influencers με πάνω από 100.000 followers.

Αφορμή; Η τεράστια ψαλίδα μεταξύ προβολής και φορολογούμενου εισοδήματος. Ατομα με καθημερινή έκθεση σε ακίνητα, πολυτελή ρούχα, ταξίδια σε Μαλδίβες και κλαμπ στα Εμιράτα εμφανίζονταν να δηλώνουν λιγότερα από 10.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα.

Φοροτεχνικοί εξηγούν ότι στην ΑΑΔΕ έχει συγκροτηθεί μάλιστα εξειδικευμένη «task force» με 10 «ράμπο» για τους influencers, δουλειά των οποίων είναι να σκανάρουν προφίλ, συγκρίνοντας με ψηφιακά εργαλεία και Tεχνητή Nοημοσύνη το lifestyle που προβάλλεται και τα ποσά που δηλώνουν στην Εφορία. Μόνο πέρυσι ελέγχθηκαν 20 ΑΦΜ που αντιστοιχούσαν σε γνωστούς influencers.

Οι πιο πετυχημένοι

Ας δούμε, λοιπόν, πώς διαμορφώνεται αυτό το οικοσύστημα στην Ελλάδα. Οι Ελληνες influencers διαχωρίζονται πλέον σε τρεις βασικές κατηγορίες:

-Micro-influencers (5.000-50.000 followers): Διατηρούν ισχυρούς δεσμούς με το κοινό τους, έχουν αυθεντικότητα, μικρότερο κόστος συνεργασίας και αποτελούν στόχο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Χρεώνουν από 100 έως 300 ευρώ ανά story και 300 έως 800 ευρώ για post στο feed.

-Macro-influencers (50.000-500.000 followers): Επαγγελματίες του χώρου, με οργανωμένο περιεχόμενο, agencies, επαναλαμβανόμενες συνεργασίες και υψηλότερες χρεώσεις. Ενα story μπορεί να κοστίζει από 400 έως 1.000 ευρώ, ενώ ένα ολοκληρωμένο πακέτο post+stories κυμαίνεται στα 1.500-3.500 ευρώ.

-Mega-influencers (άνω των 500.000 followers): Είναι celebrities, πολλές φορές με τηλεοπτική ή δημοσιογραφική πορεία. Οι συνεργασίες μαζί τους ξεκινούν από 4.000 ευρώ ανά καμπάνια και αγγίζουν τα 30.000 ευρώ για μηνιαία συμβόλαια. Τα brands τούς βλέπουν ως ασφαλή επένδυση προβολής. Οχι πάντα ως value for money.

Για το 2025 και καθώς οι τιμές συνεχίζουν να ανηφορίζουν, μαθαίνουμε ότι από πλευράς εσόδων οι mega-influencers μπορούν να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν τα 20.000 ευρώ τον μήνα από συνεργασίες, με τους πιο επιτυχημένους να συνδυάζουν affiliate marketing, placements, πωλήσεις δικών τους προϊόντων και συνδρομητικές υπηρεσίες. Σκεφτείτε, για παράδειγμα, ότι ένα influencer shop με 2.000 παραγγελίες τον μήνα μπορεί να αποφέρει περισσότερα από 200.000 ευρώ καθαρά τον χρόνο!

Σε ό,τι αφορά τις πιο κερδοφόρες κατηγορίες, τις περισσότερες χορηγίες έχει ο κλάδος της μόδας και της ομορφιάς, ακολουθούμενος από τον Mommy/Family που απολαμβάνει την ισχυρή εμπιστοσύνη του κοινού. Ακολουθεί ο κλάδος Fitness/Wellness με πιστό και ενεργό fanbase, ο ταξιδιωτικός με ακριβό αλλά περιορισμένο ROI και ο Tech & Finance με niche, αλλά υψηλής αξίας συνεργασίες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kim Kardashian (@kimkardashian)



Πίσω από τα προφίλ βρίσκονται e-shops, clothing brands, καλλυντικά, μαθήματα, συνδρομητικές πλατφόρμες, πλατφόρμες video-on-demand, σειρές βιβλίων, ακόμη και workshops με εισιτήριο. Για παράδειγμα, ένας beauty influencer μπορεί να έχει έσοδα από posts, πωλήσεις affiliate μέσω link στο bio, δικά του προϊόντα σε e-shop, σεμινάρια αισθητικής, χορηγίες σε reels. Από την άλλη, ένας travel influencer, εκτός από την απευθείας διαφήμιση, μπορεί να κλείνει συνεργασίες με ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία, αεροπορικές, να απολαμβάνει το YouTube monetization (δηλαδή τις πληρωμές ανά view από το κοινωνικό δίκτυο που πάντως στην Ελλάδα είναι πολύ μικρό ποσό), πληρωμένα vlogs, αλλά και πωλήσεις preset/edit packs.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Akis Petretzikis (@akis_petretzikis)

Οι συνολικές ετήσιες απολαβές για top creators στην Ελλάδα εκτιμάται ότι ξεπερνούν τα 200.000 ευρώ. Σε κάποιες περιπτώσεις φτάνουν τα 300.000 ή 400.000 ευρώ – ιδιαίτερα όταν υπάρχει international reach.

Σε ό,τι αφορά τους mega-influencers, πρόκειται συνήθως για ανθρώπους οι οποίοι είναι επιτυχημένοι επαγγελματικά και εξαργυρώνουν αυτή την επιτυχία με… τις ορδές των ακολούθων στα κοινωνικά δίκτυα. Όπως, για παράδειγμα, στο εξωτερικό, οι πιο σημαντικοί influencers είναι άνθρωποι όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο, η Αριάνα Γκράντε, αλλά και ο Τζέιμι Ολιβερ, στην Ελλάδα τους περισσότερους followers σε Instagram, TikΤok, Facebook κ.λπ. (και άρα τη μεγαλύτερη ισχύ ως influencers, ανεξάρτητα αν δραστηριοποιούνται ή δηλώνουν τέτοιοι) έχουν οι Άκης Πετρετζίκης και Κώστας Τσιμίκας (1,8 εκατομμύρια έκαστος), Ελένη Μενεγάκη και Ελένη Φουρέιρα (1,3 εκατομμύρια έκαστη), Ανδρέας Γεωργίου (1,2 εκατομμύρια), Ιωάννα Τούνη και Αλέξανδρος Κοψιάλης (1,1 εκατομμύρια έκαστος), Αθηνά Οικονομάκου, Κωνσταντίνος Αργυρός, Σάκης Τανιμανίδης, Σάκης Ρουβάς και Φαίη Σκορδά (1 εκατομμύριο έκαστος).



Το «βασίλειο του τίποτα»

«Η βασίλισσα του τίποτα». Ετσι αποκαλούσαν για αρκετά χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες την Κιμ Καρντάσιαν. Η αρμενικής καταγωγής Αμερικανίδα κατάφερε να γίνει μία από τις πιο επιδραστικές, ισχυρές και πλούσιες προσωπικότητες της μεγαλύτερης οικονομίας του πλανήτη, κάνοντας αυτό που την κατηγορούσαν πάντα οι haters της: πολλά, αλλά και ταυτόχρονα… τίποτα!

Αν υπάρχει, λοιπόν, μια μορφή που ενσαρκώνει το concept του influencer, αυτή είναι η Κιμ Καρντάσιαν. Από την εποχή των reality shows μέχρι την οικοδόμηση ενός επιχειρηματικού κολοσσού με τα brands KKW Beauty και SKIMS, η Κιμ δεν ακολούθησε το ρεύμα. Το δημιούργησε. Στο Instagram έχει 364 εκατομμύρια followers και τα εκτιμώμενα έσοδα ανά post στο κοινωνικό δίκτυο φτάνουν έως και το 1,5 εκατ. δολάρια, και το ετήσιο εισόδημά της -σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, για το έτος 2023- σε περισσότερα από 80 εκατ. δολάρια. Η Κιμ κάνει κάνει beauty empire, shapewear, media production, app launches, legal studies και μαζί της έγιναν διάσημοι και influencers όλα τα μέλη της οικογένειάς της, που πρωταγωνίστησαν άλλωστε και σε ριάλιτι με τίτλο το επίθετό τους.

Κατά κάποιους, το επάγγελμα του influencer δεν είναι καινούριο. Κατά κάποιον τρόπο, το έκαναν πολλοί στη διάρκεια της Ιστορίας, με πρώτους τους… μονομάχους στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Σίγουρα πάντως, πριν από τα hashtags και τα sponsored posts υπήρχαν άλλες μορφές επιρροής.

Χαρακτηριστικότερα παραδείγματα, αυτά της Μάρλεν Ντίτριχ και της Οντρεϊ Χέπμπορν, οι οποίες έγιναν icons του στυλ, κάνοντας brands να χορεύουν στον ρυθμό τους, της Μαντόνα, της πρώτης που χρησιμοποίησε τη δημόσια περσόνα ως πλατφόρμα ελέγχου του πολιτισμού, αλλά και της Πάρις Χίλτον. Η τελευταία θεωρείται από πολλούς ότι ήταν η πρώτη influencer προτού καν επινοηθεί ο όρος.

Στη σύγχρονη εποχή, οι πρώτοι ψηφιακοί influencers θεωρούνται ο PewDiePie στο gaming (YouTube king για μια δεκαετία), η Zoella στο beauty (Ηνωμένο Βασίλειο), και η Huda Kattan, που μετέτρεψε το makeup blog της σε παγκόσμιο beauty brand.

Ως business icon ξεχωρίζει η Κιάρα Φεράνι, η οποία είναι ό,τι πιο κοντά έχει η Ευρώπη σε ψηφιακή royalty. Ξεκίνησε το 2009 με το blog «The Blonde Salad» και μέσα σε μια δεκαετία έγινε case study στο Χάρβαρντ για το πώς να μετατρέψεις το προσωπικό στυλ σε παγκόσμια αυτοκρατορία. Με έσοδα μέχρι και 20 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο και Instagram followers που ξεπερνούν τα 29 εκατομμύρια, δραστηριοποιείται σε μόδα, κοσμήματα, beauty collabs και το δικό της Ferragni Brand, ενώ στα highlights της είναι η συνεργασία με Dior, Lancôme, Pomellato, Tod’s και εκατοντάδες άλλες luxury εταιρείες. Παρότι δέχτηκε ισχυρό πλήγμα από σκάνδαλα που αφορούσαν αδιαφάνεια στη φιλανθρωπική της δράση, παραμένει ένα από τα πιο επιδραστικά πρόσωπα του παγκόσμιου ψηφιακού μάρκετινγκ.

Οι δύο κορυφαίοι ποδοσφαιριστές του σήμερα παίζουν μπάλα και στο γήπεδο των influencers. O Κριστιάνο Ρονάλντο έχει 615+ εκατομμύρια followers στο Insta, όπου η αμοιβή του ανά post φτάνει τα 2,3 εκατ. δολάρια. Ο Λιονέλ Μέσι ακολουθεί από κοντά, με παρόμοια οικονομικά μεγέθη. Και οι δύο έχουν μετατρέψει την αθλητική τους δόξα σε επιρροή και την επιρροή σε παγκόσμιο εμπόριο.

«Χρυσό» κορίτσι του Insta είναι και η (της οικογενείας Καρντάσιαν) Κάιλι Τζένερ: Εχει Instagram followers 400+ εκατομμύρια, έσοδα που φτάνουν τα 600 εκατ.+ δολάρια από την πώληση του 51% της Kylie Cosmetics και εκτιμώμενη αξία περιουσίας >700 εκατ. δολάρια. Η Κάιλι κατάφερε κάτι που λίγοι πέτυχαν: στα 21 της ανακηρύχθηκε από το «Forbes» ως η νεότερη self-made billionaire – παρότι υπήρξαν ενστάσεις για το «self-made».

Οι νέες δυνάμεις

Σήμερα, οι πιο ισχυροί influencers που φαίνεται ότι θα επικρατήσουν αύριο είναι:

Khaby Lame: ο Σενεγαλέζος TikToker με πάνω από 160 εκατομμύρια followers, ο οποίος έκανε καριέρα… χωρίς να μιλήσει, φτιάχνοντας βίντεο για τον παραλογισμό του σύγχρονου Ιντερνετ και εν πολλοίς κοροϊδεύοντας τους wannabe influencers.

MrBeast (Τζίμι Ντόναλντσον): πιθανώς ο πιο ισχυρός influencer στο YouTube, με τεράστιες φιλανθρωπικές δράσεις και διαφημιστική επιρροή μεγαλύτερη από παραδοσιακά media. H περίπτωση αυτή αξίζει να αναλυθεί επειδή αξίζει και ως πρότυπο για τα παιδιά που θέλουν να γίνουν «σαν κι αυτούς».

Ποιος είναι ο πιο ισχυρός influencer του πλανήτη; Αν η απάντησή σου δεν είναι «MrBeast», μάλλον δεν έχεις παρακολουθήσει YouTube τα τελευταία (τουλάχιστον) πέντε χρόνια. Ο Ντόναλντσον ξεκίνησε στα 13 του από το δωμάτιό του στη Βόρεια Καρολίνα ανεβάζοντας απλά videogaming. Σήμερα είναι ο νούμερο ένα δημιουργός περιεχομένου στο YouTube, με πάνω από 250 εκατομμύρια συνδρομητές στο κύριο κανάλι του και ένα ψηφιακό οικοσύστημα που αγγίζει συνολικά τα 300+ εκατομμύρια followers. Και τα οικονομικά του μεγέθη; Ισως πιο εντυπωσιακά και από τα views του.

Η συνταγή του MrBeast δεν ήταν ποτέ τα clickbait thumbnails ή τα «εύκολα» virals. Ηταν η υπερβολή με σκοπό. Ενα βίντεό του μπορεί να κοστίσει 2-3 εκατ. δολάρια για να παραχθεί, αλλά του αποδίδει δεκάδες εκατομμύρια προβολές και εκατοντάδες χιλιάδες σε έσοδα. Αυτό που τον έκανε τη δημοφιλέστερη προσωπικότητα σήμερα ίσως είναι η εμμονή του στην προσφορά. Κατά κανόνα, τα βίντεό του έχουν έναν σκοπό: να αλλάξουν τη ζωή των πρωταγωνιστών τους, χαρίζοντάς τους τρελά ποσά ή αντικείμενα, μέσα από διαγωνισμούς ή και όχι. Για παράδειγμα, μπορεί να γυρίσει ένα βίντεο στο οποίο δίνει φιλοδώρημα μερικών δεκάδων χιλιάδων δολαρίων στον διανομέα που θα φέρει την πίτσα στο σπίτι του, να πάει σε ένα εστιατόριο και να χαρίσει ένα σπίτι ή ένα αυτοκίνητο σε μια εργαζόμενη ή να διοργανώσει έναν διαγωνισμό στον οποίο όποιος κρατήσει το χέρι του επάνω σε ένα ιδιωτικό αεροσκάφος για περισσότερο χρόνο, θα το κρατήσει δικό του.

Τα νούμερα ζαλίζουν

Από το «Μέτρησα μέχρι το 100.000» μέχρι τη real-life αναπαράσταση του «Squid Game» (375+ εκατομμύρια views), ο MrBeast μετέτρεψε το YouTube σε κινηματογραφική εμπειρία. Ταυτόχρονα, χρησιμοποίησε τα τεράστια έσοδά του για να δώσει: σπίτια, αυτοκίνητα, υποτροφίες, φαγητό – ακόμα και ιατρικές επεμβάσεις σε τυφλούς.

Ο MrBeast δεν είναι μόνο δημιουργός. Είναι επιχειρηματίας πολλαπλών ταχυτήτων, αφού διαθέτει:

Feastables: Εταιρεία snacks & σοκολάτας με εκατομμύρια πωλήσεις στις ΗΠΑ. MrBeast Burgers: Ψηφιακή αλυσίδα fast food με χιλιάδες συνεργαζόμενα εστιατόρια. Beast Philanthropy: Ιδρυμα με επίκεντρο την καταπολέμηση της πείνας και την υποστήριξη ευπαθών ομάδων.

Εχει δε και παράλληλα κανάλια, τα Beast Gaming, Beast Reacts, Shorts, Kids – όλα με τεράστιο κοινό. Τα ετήσια έσοδά του ξεπερνούν τα 100-150 εκατ. δολάρια, ενώ η εκτιμώμενη περιουσία του αγγίζει το μισό δισ. δολάρια. Και όλα αυτά προτού καν κλείσει τα 30.

Ο MrBeast έκανε κάτι παραπάνω από viral βίντεο. Εκανε την καλοσύνη θελκτική, τη φιλανθρωπία θεαματική και την επιτυχία προσβάσιμη. Δεν βασίστηκε σε εξωτερική εμφάνιση, lifestyle ή σκάνδαλα. Το όπλο του ήταν πάντα η ιδέα. Στο πρόσωπό του η νέα γενιά βλέπει ένα πρότυπο: έναν «κανονικό» τύπο που έγινε κάτι εξαιρετικό, απλώς επειδή δεν σταμάτησε να δημιουργεί. Κι αυτός ο τύπος, τώρα, έχει προτάσεις από πλατφόρμες όπως το Netflix και η Apple TV για αποκλειστικά deals.

Το αύριο; Ο ίδιος λέει πως δεν τον ενδιαφέρει το χρήμα, αλλά η κληρονομιά που θα αφήσει. Θέλει να γίνει ο μεγαλύτερος δημιουργός περιεχομένου όλων των εποχών. Και όπως φαίνεται, είναι στον δρόμο να το καταφέρει. Ο MrBeast δεν είναι απλώς ένας influencer. Είναι το πρόσωπο του digital μέλλοντος. Και μακάρι, δηλαδή, να είναι έτσι…

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



