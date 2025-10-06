Επείγουσα προκαταρκτική εξέταση για την ευλογιά στη Θεσσαλία, ζητά η Εισαγγελία Εφετών Λάρισας

Σημειώνεται, ότι η εντολή για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης έρχεται σε μια περίοδο συνεχιζόμενης έξαρσης του κρουσμάτων πανελλαδικά και με ορατό το ενδεχόμενο lockdown στην κτηνοτροφία της χώρας.

06 Οκτ. 2025 16:03
Pelop News

Τη διενέργεια επείγουσας προκαταρτικής εξέτασης για το εάν τηρήθηκαν τα μέτρα βιοσφάλειας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και εάν υπάρχει περίπτωση άρρωστα ζώα να πέρασαν στη αγροτοδιατροφική αλυσίδα, ζήτησε από τους εισαγγελείς πρωτοδικών των τεσσάρων νομών της Θεσσαλίας, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας κ. Λαμ. Τσιόγκας, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

