Επεισόδιο στο «Ελ. Βενιζέλος»: Άνδρας σε αμόκ «έσπασε» τα πάντα στο Duty Free
04 Μαρ. 2026 10:45
Ενα σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 1 Μαρτίου 2026 στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», όταν ένας άνδρας περίπου 40 ετών, σε κατάσταση έντονης διέγερσης, προκάλεσε εκτεταμένες φθορές σε κατάστημα Duty Free και πέταξε γυάλινα μπουκάλια προς διερχόμενους επιβάτες.

Σύμφωνα με μαρτυρίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν, ο άνδρας – ο οποίος μόλις είχε λάβει εξιτήριο από ψυχιατρική κλινική, όπως προέκυψε από τα έγγραφα που έφερε – έφτασε στο αεροδρόμιο για να επιβιβαστεί σε πτήση προς Κύπρο, όπου διαμένει. Όταν ενημερώθηκε ότι η πτήση του είχε ακυρωθεί, βγήκε εκτός εαυτού.

Στο βίντεο ντοκουμέντο ακούγονται οι φωνές του ενώ αρπάζει μπουκάλια από τα ράφια και τα εκτοξεύει με δύναμη προς όλες τις κατευθύνσεις, προκαλώντας πανικό στους επιβάτες. Στη συνέχεια φαίνεται να χτυπά επανειλημμένα τα μπουκάλια στο κεφάλι του, με αποτέλεσμα να αυτοτραυματιστεί.

Υπάλληλος του αεροδρομίου και δύο επιβάτες κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν προσωρινά, μέχρι να φτάσουν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι αστυνομικοί, διαπιστώνοντας την ένταση της κατάστασης, του χορήγησαν ηρεμιστική ένεση για να τον ηρεμήσουν και να αποφευχθεί περαιτέρω κίνδυνος.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για παροχή ιατρικής φροντίδας, ενώ η υπόθεση διερευνάται από τις Αρχές. Δεν αναφέρθηκαν σοβαροί τραυματισμοί σε επιβάτες ή υπαλλήλους, παρά τις φθορές στο κατάστημα και τον πανικό που προκλήθηκε.

