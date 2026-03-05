Επέστρεψε ο Γιάννης και μπήκε στο ΤΟP 10, ΒΙΝΤΕΟ
Ήττα για τους Μπακς με 131-113 από τους Χοκς
Οι Μπακς στην επιστροφή του Γιάννη ηττήθηκαν (131-113) από τους Χοκς, ωστόσο ο Έλληνας σταρ έβγαλε ορισμένες εντυπωσιακές φάσεις. Και φυσικά δεν γινόταν να λείπει από το TOP 10.
Ατρόμητος Πατρών: «Στον Εισαγγελέα όποιος έχει στοιχεία για στημένα»
Ο Γιάννης κοντά στο καλάθι ήταν κυρίαρχος και βρίσκεται δύο φορές στο TOP 10 για τις απίθανες πτήσεις του κόντρα στα γεράκια που δυσκολεύτηκαν να τον σταματήσουν. Ο dunker Γιάννης μοίρασε θέαμα ξανά.
Στην κορυφή βρίσκεται ο Μπράουν και το κάρφωμά του στην ήττα των Σέλτικς από τους Χόρνετς
