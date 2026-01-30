Επιχείρηση για φάλαινα στον Παγασητικό ΒΙΝΤΕΟ

Λιμενικό: Ενδεχομένως τραυματισμένη και σε κίνδυνο φάλαινα.

Επιχείρηση για φάλαινα στον Παγασητικό ΒΙΝΤΕΟ
30 Ιαν. 2026 11:01
Pelop News

Ο εντοπισμός φάλαινας  στον Παγασητικό Κόλπο σήμαναν συναγερμός στις λιμενικές αρχές του Βόλου.

Η παρουσία του θαλάσσιου θηλαστικού είχε καταγραφεί σε βίντεο από αλιείς το περασμένο Σάββατο και το σχετικό υλικό δημοσιεύθηκε σε ειδική ομάδα αλιευτικού ενδιαφέροντος στο YouTube, προκαλώντας άμεσα έντονο ενδιαφέρον και ανησυχία.

Οι εικόνες της φάλαινας να κινείται στα νερά του Παγασητικού, τις οποίες είχε φέρει πρώτο στη δημοσιότητα το taxydromos.gr, εντυπωσίασαν τόσο για τη σπανιότητά τους όσο και για την κατάσταση του ζώου, γεγονός που οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων

Σε έκτακτη ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου, επισημαίνεται:

«Στην θαλάσσια περιοχή Παγασητικού κόλπου εντοπίσθηκε νεαρή μεγάπτερη φάλαινα, η οποία πιθανόν διατρέχει κίνδυνο (πιθανώς τραυματισμένη – εμπλοκή της σε δίχτυ).

Για τη διάσωσή της επιχειρεί ειδική ομάδα του Συντονιστή Διαχείρισης Εκβρασμών Κητωδών Ερευνητικού Κέντρου Διάσωσης και Περίθαλψης Κητωδών ΑΡΙΩΝ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Μέλος των Ομάδων Διαχείρισης Εκβρασμών (ΦΕΚ 3376/Β/19-05-2023) και το Κεντρικό Λιμεναρχείο του Βόλου.

Κατόπιν τούτου παρακαλούνται οι Ναυταθλητικοί και Αλιευτικοί σύλλογοι όπως ενημερώσουν τα μέλη τους και σε περίπτωση εντοπισμού της επικοινωνήσουν άμεσα με την Υπηρεσία μας και τον ΑΡΙΩΝ προκειμένου καταστεί πιο γρήγορη η διάσωσή της.

Κυβερνήτες πλοίων και μικρών σκαφών παρακαλούνται ομοίως όπως σε περίπτωση εντοπισμού της να επικοινωνήσουν άμεσα με την Υπηρεσία μας και τον ΑΡΙΩΝ.

Επίσης παρακαλούνται όλοι οι ανωτέρω όπως σε περίπτωση εντοπισμού να μην προσεγγίζουν το ζώο και να τηρούν ασφαλή πλεύση».

