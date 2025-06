Επιχείρηση «Madleen»: Ισραηλινοί κατέλαβαν ιστιοφόρο – Καταγγελίες για απαγωγή και ειρωνική απάντηση από Τελ Αβίβ

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν οι ισραηλινές ειδικές δυνάμεις επιβιβάστηκαν στο υπό βρετανική σημαία ιστιοφόρο Madleen, το οποίο είχε αναχωρήσει από τη Σικελία με προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας. Το πλοίο, ναυλωμένο από την Freedom Flotilla Coalition (FFC), μετέφερε 12 ακτιβιστές και μικρή ποσότητα ανθρωπιστικής βοήθειας, σε μια αποστολή με στόχο την αμφισβήτηση του ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας από το Ισραήλ.

Ανάμεσα στους επιβάτες βρισκόταν και η Γκρέτα Τούνμπεργκ, γνωστή για τη δράση της στον χώρο της κλιματικής αλλαγής, καθώς και η ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν και ο ακτιβιστής Τιάγκο Άβιλα. Το τελευταίο στίγμα του Madleen το έδειχνε να πλέει περίπου 31 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Γάζας, πριν χαθεί η επικοινωνία.

Το Ισραήλ θα σταματήσει το σκάφος που πηγαίνει τρόφιμα στη Γάζα

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε πως το πλοίο αναχαιτίστηκε και οδηγήθηκε με ασφάλεια στο λιμάνι του Ασντόντ, ενώ οι επιβάτες πρόκειται να επιστρέψουν στις χώρες τους. Παράλληλα, η επίσημη ανακοίνωση συνοδευόταν από ειρωνικά μηνύματα, φωτογραφίες και αναφορές σε «μιντιακή προβοκάτσια» και «selfies», επιχειρώντας να μειώσει τη σημασία της δράσης.

Greta Thunberg is currently on her way to Israel, safe and in good spirits. pic.twitter.com/pjWSr0lOsE — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) June 9, 2025

Σε μια από τις δημοσιεύσεις, φωτογραφίζεται στρατιώτης της Shayetet 13 να παραδίδει «ανθρωπιστική βοήθεια» στην Τούνμπεργκ με λεζάντα: «Η Γκρέτα Τούνμπεργκ βρίσκεται τώρα καθ’ οδόν προς το Ισραήλ, ασφαλής και σε καλή διάθεση».

Η FFC, από την πλευρά της, κατήγγειλε ότι το πλήρωμα του πλοίου «απήχθη» από τις ισραηλινές δυνάμεις, ενώ σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από την οργάνωση και τους επιβάτες, εμφανίζονται τα μέλη της αποστολής να σηκώνουν τα χέρια και να δηλώνουν πως βρίσκονται υπό κράτηση.

Greta Thunberg has been kidnapped by lsrael. #Madleen pic.twitter.com/9sdmYkutLV — Muhammad Smiry 🇵🇸 (@MuhammadSmiry) June 9, 2025

Η ισραηλινή πλευρά αντέδρασε με προβολή του σκληρού 43λεπτου βίντεο με τα εγκλήματα της Χαμάς από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής αντιστροφής του αφηγήματος περί ανθρωπιστικής αποστολής.

Gaza freedom flotilla ship Madleen, due to enter Palestinian waters at around 2am local time Monday, has been intercepted by Israeli vessels and quadcopter drones in international waters. The ship has been sprayed with an unknown substance; crew are reporting the ship is being… pic.twitter.com/mpMxGckfMQ — WikiLeaks (@wikileaks) June 9, 2025

Παρά το συμβολικό φορτίο βοήθειας του Madleen, το Ισραήλ υπερασπίστηκε την ενέργεια, επικαλούμενο τη νομιμότητα του αποκλεισμού και την ασφάλεια της περιοχής. Ωστόσο, η αποστολή και η εμπλοκή διεθνών προσώπων, όπως η Τούνμπεργκ, φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη διεθνή πίεση και το επικοινωνιακό βάρος της σύγκρουσης στην περιοχή.

All the passengers of the ‘selfie yacht’ are safe and unharmed. They were provided with sandwiches and water. The show is over. pic.twitter.com/tLZZYcspJO — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) June 9, 2025

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News