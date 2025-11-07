Επιχείρηση «Ρομά»: Σε εφαρμογή από αύριο το ειδικό σχέδιο της ΕΛΑΣ – 24ωρη παρουσία, έλεγχοι και ομάδες διαμεσολάβησης

Από το Σάββατο τίθεται σε εφαρμογή το νέο επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛΑΣ για τους καταυλισμούς Ρομά σε όλη τη χώρα, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Το σχέδιο προβλέπει 24ωρη αστυνομική παρουσία, ελέγχους και τη δημιουργία ομάδων πρόληψης και διαμεσολάβησης, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και της κοινωνικής ειρήνης.

Επιχείρηση «Ρομά»: Σε εφαρμογή από αύριο το ειδικό σχέδιο της ΕΛΑΣ - 24ωρη παρουσία, έλεγχοι και ομάδες διαμεσολάβησης
07 Νοέ. 2025 12:16
Pelop News

Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται από αύριο, Σάββατο, το ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛΑΣ για τους καταυλισμούς Ρομά σε όλη την Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε από την Κρήτη ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Πρόκειται για μια εκτεταμένη δράση με στόχο την εμπέδωση της ασφάλειας, την πρόληψη της εγκληματικότητας και τη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας με τις κοινότητες των Ρομά.

Το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει:

  • 24ωρη αστυνομική παρουσία εντός των οικισμών.
  • Προληπτικούς ελέγχους σε πρόσωπα, οικίες και οχήματα.
  • Ελέγχους για παράνομη οπλοκατοχή και άλλες παραβατικές δραστηριότητες.
  • Συνεχή ενημέρωση και επικοινωνία με τους κατοίκους, μέσω ομάδων διαμεσολάβησης.

Ομάδες πρόληψης και διαμεσολάβησης

Ο κ. Χρυσοχοΐδης εξήγησε ότι οι ομάδες αυτές θα λειτουργούν υπό την επιχειρησιακή εποπτεία του “ελληνικού FBI” — της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας. Ειδικά στην Αττική, οι επιχειρήσεις θα υπάγονται απευθείας στην υπηρεσία, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχει συνεργασία με τις τοπικές αστυνομικές δυνάμεις.

Συνολικά, το σχέδιο καλύπτει 25 περιοχές με 152 σημεία δράσης και 473 αστυνομικούς που θα αναπτυχθούν από το Σάββατο σε όλη την Ελλάδα. Οι επιχειρήσεις στην Αττική θα ξεκινήσουν μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Η κοινωνική διάσταση της επιχείρησης

Παράλληλα, θα προσληφθούν 50 διαμεσολαβητές, οι οποίοι —όπως τόνισε ο υπουργός— θα αποτελέσουν τη «γέφυρα διαλόγου» ανάμεσα στην αστυνομία και τις κοινότητες των Ρομά. «Στόχος μας δεν είναι μια επιχείρηση αποκλειστικά αστυνομικού χαρακτήρα, αλλά μια δράση που θα συμβάλει στην ασφάλεια, την κοινωνική ειρήνη και την εμπιστοσύνη», σημείωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Με τη νέα αυτή πρωτοβουλία, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη επιχειρεί να συνδυάσει την αστυνόμευση με την πρόληψη, δίνοντας έμφαση στη συνεχή παρουσία και στην ανθρώπινη επικοινωνία, με στόχο να δημιουργηθεί ένα πιο ασφαλές και σταθερό περιβάλλον στους οικισμούς σε όλη τη χώρα.
