Επίδειξη ισχύος: Σενάριο ανακατάληψης βραχονησίδας στην αιφνιδιαστική άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Σε αιφνιδιαστική μεσαίας κλίμακας άσκηση ετοιμότητας προχώρησαν οι Ένοπλες Δυνάμεις, κατόπιν διαταγής του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Δημήτριου Χούπη, με αντικείμενο την ανακατάληψη βραχονησίδας – ένα από τα πιο απαιτητικά σενάρια κρίσης.

Επίδειξη ισχύος: Σενάριο ανακατάληψης βραχονησίδας στην αιφνιδιαστική άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
18 Σεπ. 2025 11:49
Pelop News

Το βράδυ της Τετάρτης ολοκληρώθηκε με επιτυχία μεσαίας κλίμακας άσκηση ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία πραγματοποιήθηκε αιφνιδιαστικά ύστερα από διαταγή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Στρατηγού Δημήτριου Χούπη.

Η άσκηση σχεδιάστηκε για να ελεγχθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα σε σενάρια κρίσης και επικεντρώθηκε στην ανακατάληψη βραχονησίδας, μια αποστολή υψηλών απαιτήσεων για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το σενάριο εκτυλίχθηκε σε νησί που υπάγεται στην ευθύνη της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ).

Επίδειξη ισχύος: Σενάριο ανακατάληψης βραχονησίδας στην αιφνιδιαστική άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ Επίδειξη ισχύος: Σενάριο ανακατάληψης βραχονησίδας στην αιφνιδιαστική άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ Επίδειξη ισχύος: Σενάριο ανακατάληψης βραχονησίδας στην αιφνιδιαστική άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Την άσκηση παρακολούθησαν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο Δημήτριο – Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ, τον Αρχηγό ΓΕΑ Αντιπτέραρχο (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη, τον Διοικητή ΑΣΔΕΝ Αντιστράτηγο Δημήτριο Βακεντή και τον Διοικητή της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ Αντιστράτηγο Γεώργιο Μανουρά.

Επίδειξη ισχύος: Σενάριο ανακατάληψης βραχονησίδας στην αιφνιδιαστική άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ Επίδειξη ισχύος: Σενάριο ανακατάληψης βραχονησίδας στην αιφνιδιαστική άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ Επίδειξη ισχύος: Σενάριο ανακατάληψης βραχονησίδας στην αιφνιδιαστική άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:22 «Έφυγε» από τη ζωή μόλις στα 37 του χρόνια ο Παναγιώτης Νικολούτσος
21:13 «Δεν φοβόμουν και θα πολεμήσω μέχρι τελευταία στιγμή για να αθωωθώ» ξεκάθαρος ο 21χρονος που αφέθηκε ελεύθερος
20:53 «Οκ βγάλε βίντεο που βγάζεις μόνο το πάνω», τα απειλητικά μηνύματα σε ανήλικες
20:49 Και επίσημα Συρμής στην Παναχαϊκή
20:41 Φρίκη στην Ινδία: Έθαψαν ζωντανό μωρό 20 ημερών!
20:29 «Θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει επικίνδυνος, δεν αποκλείεται να έβαλε μόνος τον κοριό», η οικογένεια του για τον Μαζωνάκη
20:19 Χανιά: Φωτιά στο εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων της ΔΕΔΙΣΑ στο Ακρωτήρι, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
20:14 «Αν πέσει η Ιερουσαλήμ, θα χάσει η Άγκυρα και θα καεί η Κωνσταντινούπολη» 
20:11 Η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ δυνατό τεστ με τη Σαγκάη
20:00 Δημοσκόπηση MRB: ΝΔ 28,1%, ΠΑΣΟΚ 13,7% και Ελληνική Λύση 12%
19:49 Παύλος Φύσσας: Πλήθος κόσμου στην πορεία για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
19:42 Πάτρα: Επεισόδια μικρής έντασης και δακρυγόνα στην πορεία μνήμης για τον Παύλο Φύσσα ΒΙΝΤΕΟ
19:37 Σοκ, χτύπησε με γροθιές στο κεφάλι τη γυναίκα του
19:30 Οπαδοί Παναχαϊκής: Η αλλαγή στον περιοριστικό όρο που βγάζει από την ταλαιπωρία τους «25»
19:27 19χρονη κατήγγειλε τους γονείς της, υποστήριξε ότι ο πατέρας της την απείλησε με κυνηγετικό όπλο και μαχαίρι!
19:21 Μία μητέρα απήγαγε τον 5χρονο γιο της και έκτοτε αγνοούνται!
19:14 Κάλεσμα της Περιφέρειας για συμμετοχή τοπικών επιχειρήσεων στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών FOOD&DRINKS by Detrop
19:12 Θ. Καμπέρου στον Peloponnisos FM: «Η επιτυχία θέλει οργάνωση και πειθαρχία»
19:06 Πάτρα: Ποιες περιοχές θα μείνουν χωρίς νερό το Σάββατο και την Κυριακή
18:59 Οριστικά στη Νέα Υόρκη η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν – Πότε θα γίνει
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ