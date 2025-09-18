Επίδειξη ισχύος: Σενάριο ανακατάληψης βραχονησίδας στην αιφνιδιαστική άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Το βράδυ της Τετάρτης ολοκληρώθηκε με επιτυχία μεσαίας κλίμακας άσκηση ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία πραγματοποιήθηκε αιφνιδιαστικά ύστερα από διαταγή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Στρατηγού Δημήτριου Χούπη.

Η άσκηση σχεδιάστηκε για να ελεγχθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα σε σενάρια κρίσης και επικεντρώθηκε στην ανακατάληψη βραχονησίδας, μια αποστολή υψηλών απαιτήσεων για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το σενάριο εκτυλίχθηκε σε νησί που υπάγεται στην ευθύνη της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ).

Την άσκηση παρακολούθησαν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο Δημήτριο – Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ, τον Αρχηγό ΓΕΑ Αντιπτέραρχο (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη, τον Διοικητή ΑΣΔΕΝ Αντιστράτηγο Δημήτριο Βακεντή και τον Διοικητή της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ Αντιστράτηγο Γεώργιο Μανουρά.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



