Επίδομα Παιδιού Α21: Κλείνει προσωρινά η πλατφόρμα την Παρασκευή – Πότε ανοίγει ξανά

Προσωρινά εκτός λειτουργίας θα τεθεί η πλατφόρμα Α21 για το Επίδομα Παιδιού, καθώς ο ΟΠΕΚΑ ανακοίνωσε ότι σταματά να δέχεται νέες αιτήσεις την Παρασκευή 8 Μαΐου στις 18:00. Η παύση συνδέεται με την εκκαθάριση της δεύτερης διμηνιαίας δόσης του 2026, ενώ έχει ήδη οριστεί και η ημερομηνία επανενεργοποίησης.

06 Μάι. 2026 14:01
Όπως διευκρινίζει ο Οργανισμός, η αναστολή της λειτουργίας της πλατφόρμας γίνεται προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της πληρωμής της δεύτερης διμηνιαίας δόσης για το 2026. Μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, δεν θα είναι δυνατή ούτε η υποβολή νέων αιτήσεων ούτε η επεξεργασία τους μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας.

Η πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά στις 29 Μαΐου 2026 και ώρα 08:00, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να προχωρήσουν είτε σε νέες αιτήσεις είτε σε τροποποίηση υφιστάμενων.

Ο ΟΠΕΚΑ υπενθυμίζει στους δικαιούχους ότι για να χορηγηθεί το Επίδομα Παιδιού η αίτηση πρέπει να έχει υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Αιτήσεις που έχουν απλώς αποθηκευτεί προσωρινά δεν θεωρούνται υποβληθείσες και, συνεπώς, δεν λαμβάνονται υπόψη για την καταβολή του επιδόματος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Α21 και τα υπόλοιπα επιδόματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ, όπου υπάρχει και η σχετική ενότητα για το Επίδομα Παιδιού.

