Επίδομα τέκνων Α21: Νέα καταβολή πριν τα Χριστούγεννα, ποιοι θα λάβουν αναδρομικά

Μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα πραγματοποιείται νέα πληρωμή του επιδόματος τέκνων Α21, καθώς η τελευταία δόση για το 2025 θα καταβληθεί νωρίτερα λόγω της εορταστικής περιόδου. Ενώ η πέμπτη δόση καταβλήθηκε στις 28 Νοεμβρίου, η έκτη και τελική δόση αναμένεται να πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς γύρω στις 22 Δεκεμβρίου, με ορισμένους δικαιούχους να λαμβάνουν και αναδρομικά ποσά.

Πριν από τη νέα καταβολή, ο ΟΠΕΚΑ προχώρησε σε επανυπολογισμό της ενίσχυσης, με βάση τα εισοδήματα που δηλώθηκαν στη φετινή φορολογική δήλωση. Έτσι, αρκετοί δικαιούχοι είδαν τις δόσεις να μειώνονται σε σχέση με πέρυσι, ενώ όσοι ξεπέρασαν τα εισοδηματικά όρια ενδέχεται να χάσουν εντελώς το επίδομα και να χρειαστεί να επιστρέψουν ποσά που τους είχαν καταβληθεί.

Μειώσεις και επιστροφές λόγω αυξημένων εισοδημάτων

Οι οικογένειες που δήλωσαν υψηλότερο εισόδημα για το 2024 σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά είδαν το ποσό του επιδόματος να «ψαλιδίζεται». Σε περιπτώσεις που το εισόδημα ξεπέρασε τα προβλεπόμενα όρια, ο δικαιούχος μπορεί να απωλέσει πλήρως την ενίσχυση και να κληθεί να επιστρέψει τα ποσά που έλαβε μέσα στο έτος.

Δικαιούχοι που θα λάβουν αναδρομικά

Αναδρομική πληρωμή θα λάβουν όσοι υπέβαλαν την αίτηση Α21 μετά την πληρωμή της πέμπτης δόσης, δηλαδή από τα τέλη Νοεμβρίου έως και τις 3 Δεκεμβρίου. Η συγκεκριμένη κατηγορία θα λάβει συγκεντρωτικά και τις έξι δόσεις στις 22 Δεκεμβρίου.

Πώς διαμορφώνονται τα ποσά

Το επίδομα για το πρώτο και δεύτερο παιδί κυμαίνεται μεταξύ 70, 42 ή 28 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα. Για το τρίτο παιδί και κάθε επόμενο, τα ποσά αυξάνονται σε 140, 84 ή 56 ευρώ τον μήνα.

Για να λάβει μια οικογένεια το μέγιστο ποσό, το εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει:

έως 10.500 ευρώ για 1 παιδί

έως 12.000 ευρώ για 2 παιδιά

έως 13.500 ευρώ για 3 παιδιά

έως 15.000 ευρώ για 4 παιδιά

Ο προσδιορισμός του εισοδήματος γίνεται αυτόματα από την ΑΑΔΕ, μέσω διαλειτουργικότητας με το σύστημα του επιδόματος Α21. Στην εκκαθάριση συνυπολογίζονται όλα τα πραγματικά ή τεκμαρτά εισοδήματα των μελών που συμμετέχουν στην αίτηση.

