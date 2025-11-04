Επίδομα Θέρμανσης 2025-2026: Ανοίγει η πλατφόρμα myΘέρμανση, έως 5 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Την επόμενη εβδομάδα αναμάνεται να ανοίξει η πλατφόρμα myΘέρμανση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), μετά τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που ρυθμίζει το ύψος, τους δικαιούχους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης για την περίοδο 2025-2026. Οι πολίτες θα έχουν προθεσμία μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου 2025 για την υποβολή αιτήσεων, με το επίδομα να κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, και έως 1.200 ευρώ σε περιοχές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες λόγω χαμηλών θερμοκρασιών.

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα, είτε άγαμα, είτε έγγαμα, είτε σε χηρεία, είτε με σύμφωνο συμβίωσης, είτε εν διαστάσει ή διαζευγμένα, που χρησιμοποιούν για θέρμανση πετρέλαιο εσωτερικής καύσης, φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη), φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, βιομάζα (πέλετ), θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης ή ηλεκτρική ενέργεια, και πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Το επίδομα αφορά ακίνητα που χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία, είτε μισθωμένα, είτε δωρεάν παραχωρούμενα, είτε ιδιοκατοικούμενα. Για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος στη φορολογική δήλωση ή ένας από τους δύο σε περίπτωση χωριστής δήλωσης.

Εισοδηματικά και Περιουσιακά Κριτήρια

Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (πραγματικό και τεκμαρτό) δεν υπερβαίνει τα 16.000 ευρώ για άγαμους, χηρευόμενους ή εν διαστάσει, και τα 24.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με ξεχωριστή δήλωση, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο. Για μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο είναι 29.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο. Επιπλέον, για επιχειρηματίες, τα ακαθάριστα έσοδα δεν ξεπερνούν τα 80.000 ευρώ. Η αξία της ακίνητης περιουσίας περιορίζεται στα 200.000 ευρώ για άγαμους/χηρευόμενους/εν διαστάσει και στα 260.000 ευρώ για έγγαμους/μονογονεϊκές, προσαυξανόμενη κατά 40.000 ευρώ ανά τέκνο.

Το ύψος του επιδόματος

Το ποσό αναφοράς είναι 380 ευρώ για ηλεκτρική ενέργεια, 360 ευρώ για βιομάζα (πέλετ), 350 ευρώ για τηλεθέρμανση ή καυσόξυλα, 325 ευρώ για φυσικό αέριο και 300 ευρώ για πετρέλαιο, μπλε κηροζίνη ή υγραέριο, προσαυξανόμενο κατά 20% ανά εξαρτώμενο τέκνο. Το τελικό ποσό υπολογίζεται με βάση βαθμοημέρες θέρμανσης και συντελεστές κλίματος, με ελάχιστο 100 ευρώ και μέγιστο 800 ευρώ, ενώ σε περιοχές με ΣΟ-Μ ≥1 προσαυξάνεται κατά 25% (μέχρι 1.000 ευρώ) και για ΣΟ-Μ ≥1,2 κατά επιπλέον 25% (μέχρι 1.200 ευρώ).

Προϋποθέσεις ανά καύσιμο

Για καυσόξυλα, απαιτείται οικισμός ≤10.000 κατοίκων και ΣΚ ≥0,8. Για πέλετ, οικισμός ≤25.000 κατοίκων και ΣΚ ≥0,8.

Για τηλεθέρμανση, ακίνητο σε δήμους Σερρών, Εορδαίας, Κοζάνης, Αμυνταίου ή Μεγαλόπολης.

Για ηλεκτρική ενέργεια, απαιτείται ενεργή παροχή και μη ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο.

Πληρωμές

Η καταβολή θα γίνει σε δόσεις:

Προκαταβολή : Έως 23 Δεκεμβρίου 2025, 60% του ποσού του 2024-2025, ελάχιστο 80 ευρώ.

: Έως 23 Δεκεμβρίου 2025, 60% του ποσού του 2024-2025, ελάχιστο 80 ευρώ. Υπόλοιπο: Έως 29 Μαΐου 2026 για καταναλώσεις από 1/10/2025 (ή 1/6/2025 για καυσόξυλα/πέλετ) έως 31/3/2026, με παραστατικά έως 15/4/2026 και καταχώριση έως 30/4/2026. Για ηλεκτρική ενέργεια, βάσει δεδομένων ΔΕΔΔΗΕ έως 15/5/2026. Επιπλέον δόση έως 31/7/2026 για φυσικό αέριο, τηλεθέρμανση (καταναλώσεις έως 31/3/2026, παραστατικά έως 30/6/2026, καταχώριση έως 15/7/2026) και ηλεκτρική ενέργεια (δεδομένα έως 20/7/2026).

Αποκλεισμοί

Αποκλείονται εξαρτώμενα μέλη, φιλοξενούμενοι, υπόχρεοι φόρου πολυτελούς διαβίωσης, ιδιοκτήτες >2 ΕΙΧ (εκτός αναγκαστικής ακινησίας), επαγγελματικές στέγες, νομικά πρόσωπα, φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού και σύζυγοι/μέρη συμφώνου. Για καυσόξυλα/πέλετ, αποκλείονται μητροπολιτικές Αθήνας-Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Δήμος Ιωαννίνων.

