Επίδομα Θέρμανσης; Πότε είναι η διορία για την β΄ δόση

Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία για την καταβολή της δεύτερης δόσης του επιδόματος θέρμανσης 2025-2026, μιας σημαντικής οικονομικής ανάσας για χιλιάδες νοικοκυριά που επλήγησαν από το αυξημένο κόστος ενέργειας τον φετινό χειμώνα.

Σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό, η επόμενη πληρωμή είναι προγραμματισμένη για τις 29 Μαΐου 2026, ωστόσο η διασφάλιση των χρημάτων περνά μέσα από αυστηρές προθεσμίες καταχώρησης παραστατικών.

Μετά την ολοκλήρωση της προκαταβολής (60%) που δόθηκε πριν τα Χριστούγεννα και την επικείμενη πληρωμή του Μαΐου, το χρονοδιάγραμμα κλείνει με την τρίτη δόση. Αυτή αναμένεται να καταβληθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026 και θα αφορά κυρίως τις καταναλώσεις φυσικού αερίου και τηλεθέρμανσης, οι οποίες εκκαθαρίζονται αργότερα.

Είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι το επίδομα θέρμανσης παραμένει ακατάσχετο, αφορολόγητο και δεν συμψηφίζεται με καμία οφειλή προς το Δημόσιο. Οι πολίτες θα δουν το σύνολο του ποσού στους λογαριασμούς τους, χωρίς καμία κράτηση, γεγονός που καθιστά τη σωστή υποβολή των δικαιολογητικών στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ επιτακτική ανάγκη για τη θωράκιση του οικογενειακού προϋπολογισμού.

Επίδομα Θέρμανσης: Τα ποσά της ενίσχυσης

Το επίδομα θέρμανσης για την περίοδο 2025-2026 καλύπτει ένα ευρύ φάσμα πηγών ενέργειας, προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε νοικοκυριού. Η ενίσχυση αφορά αγορές για πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια, καυσόξυλα και βιομάζα (πέλετ).

Συγκεκριμένα, η δεύτερη δόση καλύπτει:

Υγρά καύσιμα και ηλεκτρισμό: Αγορές από 1 Οκτωβρίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026.

Καυσόξυλα και πέλετ: Αγορές από 1 Ιουνίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026.

Παραστατικά: Καλύπτονται τιμολόγια που έχουν εκδοθεί έως τις 15 Απριλίου 2026.

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης ξεκινά από τα 100 ευρώ και μπορεί να φτάσει τα 800 ευρώ, ενώ σε περιοχές με εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες (βάσει του δείκτη ΣΟ-Μ), το ποσό δύναται να αγγίξει ακόμα και τα 1.200 ευρώ.

Ο υπολογισμός γίνεται με βάση γεωγραφικά και κλιματικά κριτήρια, ενώ απαράβατος όρος είναι η αξία του τιμολογίου να είναι τουλάχιστον διπλάσια του αναλογούντος επιδόματος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



