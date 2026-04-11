Η επιδότηση ανακαίνισης κατοικιών επιστρέφει στο προσκήνιο, καθώς μέσα από την ενδιάμεση αναθεώρηση των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2021-2027 δεσμεύονται σημαντικοί πόροι για τη στήριξη της στέγασης, με έμφαση στην αξιοποίηση παλαιών ακινήτων.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ολοκληρώθηκε η διαδικασία αναθεώρησης των προγραμμάτων, με την Ελλάδα να προχωρά σε ανακατεύθυνση πόρων ύψους 2,13 δισ. ευρώ. Την εξέλιξη ανακοίνωσε ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πολιτική Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις, Rafaelle Fitto.

Από το συνολικό ποσό, 1,91 δισ. ευρώ κατευθύνονται σε νέες στρατηγικές προτεραιότητες, ενώ 224 εκατ. ευρώ θα ενισχύσουν υφιστάμενες κρίσιμες δράσεις.

Οι βασικοί τομείς στους οποίους θα διοχετευθούν οι πόροι είναι η στέγαση, οι υδάτινοι πόροι, η τεχνολογία, η άμυνα και ασφάλεια και η ενέργεια.

Πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών 500 εκατ. ευρώ

Το πιο άμεσο ενδιαφέρον για τα νοικοκυριά συγκεντρώνει η νέα δράση για τη στέγαση, καθώς προβλέπεται χρηματοδότηση ύψους 500 εκατ. ευρώ για ανακαινίσεις σε ιδιωτικές κατοικίες, σε συνδυασμό με ήπια ενεργειακή αναβάθμιση.

Η δράση θα καλύπτει παλαιά “κλειστά” και “ανοικτά” σπίτια, με τα ποσοστά επιδότησης να ξεκινούν από 70% και να φτάνουν έως 95%.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε νοικοκυριά με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, τα οποία δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους για να προχωρήσουν σε ανακαίνιση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους.

Ποιοι ευνοούνται περισσότερο

Τα υψηλότερα ποσοστά στη νέα επιδότηση ανακαίνισης προβλέπονται για ειδικές κατηγορίες δικαιούχων. Σε αυτούς περιλαμβάνονται:

άτομα με αναπηρία

τρίτεκνοι και πολύτεκνοι

μονογονεϊκές οικογένειες

νέοι ηλικίας 25 έως 35 ετών

ιδιοκτήτες ακινήτων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές

Στόχος της παρέμβασης είναι να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών και να ενισχυθεί η ποιοτική ιδιοκατοίκηση, σε μια περίοδο όπου το στεγαστικό ζήτημα παραμένει έντονο.

Τα πρόσθετα οφέλη από την αναθεώρηση

Η ολοκλήρωση της ενδιάμεσης αναθεώρησης φέρνει και δύο ακόμη σημαντικά οφέλη για την υλοποίηση των προγραμμάτων.

Το πρώτο είναι η παράταση της επιλεξιμότητας των δαπανών των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2021-2027 για έναν ακόμη χρόνο, δηλαδή έως το 2030.

Το δεύτερο αφορά τη χορήγηση επιπλέον προκαταβολών 650 εκατ. ευρώ, από τα οποία 450 εκατ. ευρώ έχουν ήδη εισρεύσει στη χώρα.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης χαρακτήρισε την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της αναθεώρησης «εθνική επιτυχία», τονίζοντας ότι αποτυπώνει τη βούληση να μη χαθεί κανένας διαθέσιμος ευρωπαϊκός πόρος.

Από την πλευρά της, η γενική γραμματέας ΕΣΠΑ Βασιλική Παντελοπούλου υπογράμμισε ότι η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας σηματοδοτεί ουσιαστική ανακατανομή ευρωπαϊκών πόρων προς τις σύγχρονες ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην προσιτή και βιώσιμη στέγαση.

