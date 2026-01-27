Επικαιροποίηση ΚΑΔ: Προειδοποιήσεις λογιστών για λάθη στις φορολογικές δηλώσεις

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχωρά σε μαζική επικαιροποίηση των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) τον Μάρτιο του 2026, στο πλαίσιο της πλήρους εναρμόνισης με τα αναθεωρημένα ευρωπαϊκά στατιστικά πρότυπα (NACE Rev. 2 αναθεώρηση). Η διαδικασία αφορά περίπου 1,9 εκατομμύρια επαγγελματίες και επιχειρήσεις με ενεργές δραστηριότητες.

Ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών (ΛΣΑ) εκφράζει έντονες ανησυχίες για τις επιπτώσεις της χρονικής συγκυρίας, καθώς η αλλαγή συμπίπτει με την προετοιμασία και την έναρξη υποβολής των φορολογικών δηλώσεων στις 16 Μαρτίου 2026. Η επικαιροποίηση συνιστά ουσιώδη μεταβολή στα μητρώα της ΑΑΔΕ και επηρεάζει τη φορολογική, λογιστική και ασφαλιστική εικόνα κάθε επιχείρησης.

Τι λένε οι λογιστές

Η μετάβαση μπορεί να προκαλέσει ασυνέχειες μεταξύ των νέων ΚΑΔ και των οικονομικών δεδομένων της χρήσης που ολοκληρώνεται, απαιτώντας έλεγχο εσόδων-εξόδων και πιθανές αναμορφώσεις ή διορθώσεις.

Επηρεάζεται η συμπλήρωση των εντύπων Ε3 και Ν, όπου οι ΚΑΔ αποτελούν βασικό κριτήριο ταξινόμησης δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων.

Υπάρχει κίνδυνος ασυμφωνιών με στοιχεία που έχουν ήδη υποβληθεί σε πλατφόρμες όπως myDATA, δηλώσεις ΦΠΑ και παρακρατούμενοι φόροι.

Ενδέχεται να επηρεαστούν εργατοασφαλιστικά ζητήματα, φορολογικά κίνητρα, απαλλαγές, επιδοτήσεις ή ειδικά καθεστώτα, εφόσον αλλάξει το κύριο αντικείμενο δραστηριότητας.

Η συγκυρία αυξάνει σημαντικά τον φόρτο εργασίας των λογιστικών γραφείων, ενισχύοντας τον κίνδυνο λαθών ή καθυστερήσεων.

Οι λογιστές καλούν σε ιδιαίτερη προσοχή και στενό συντονισμό με τον επαγγελματία λογιστή-φοροτεχνικό, ώστε να περιοριστούν οι φοροτεχνικοί κίνδυνοι ενόψει των δηλώσεων.

Η διαδικασία επικαιροποίησης

Η ΑΑΔΕ θα πραγματοποιήσει αυτόματη αντιστοίχιση των υφιστάμενων ΚΑΔ 2008 με τους νέους ΚΑΔ 2025 (ή νεότερους) το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου 2026, βάσει εγκεκριμένου πίνακα αντιστοίχισης.

Οι νέοι κωδικοί θα καταχωρηθούν συστημικά στο Μητρώο χωρίς αρχική ενέργεια από τον φορολογούμενο.

Οι ισχύοντες ΚΑΔ την 1η Μαρτίου θα μετατραπούν σε νέους που ξεκινούν από 8 και έχουν 5 ψηφία.

Οι παλαιοί ΚΑΔ 1997 που δεν είχαν αντικατασταθεί θα αντικατασταθούν με ειδικό κωδικό.

Σε περιπτώσεις one-to-many (μία παλιά δραστηριότητα → πολλοί νέοι ΚΑΔ), η ΑΑΔΕ θα ορίσει αυτόματα έναν ως κύριο και τους υπόλοιπους ως δευτερεύοντες.

Μετά την ολοκλήρωση, οι φορολογούμενοι θα λάβουν ενημερωτικό μήνυμα και θα μπορούν να ελέγξουν/διορθώσουν τους ΚΑΔ μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» έως την 1η Ιουνίου 2026, χωρίς πρόστιμο, υποβάλλοντας δήλωση Μητρώου (έντυπο Δ211) και δικαιολογητικά.

Κατά την περίοδο της αυτόματης διαδικασίας δεν θα είναι δυνατές ενάρξεις, μεταβολές ή διακοπές δραστηριοτήτων.

