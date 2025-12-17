Επιμελητήριο Αχαΐας: Από το Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης στο Ειδικό Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης και Σύγκλισης

Εκτενή και ουσιαστική ενημέρωση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποίησε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, κ. Θεόδωρος Λουλούδης, αναφορικά με κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής, τη λειτουργία του φορέα και τη στήριξη της τοπικής αγοράς.

Όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος, στο εξής οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Αχαΐας θα μεταδίδονται ζωντανά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του φορέα. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της δέσμευσης της Διοίκησης για ανοιχτές διαδικασίες, διαφάνεια και ουσιαστική ενημέρωση των μελών και της κοινωνίας.

«Ειδικό Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης και Σύγκλισης Αχαΐας»

Ο κ. Λουλούδης απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής προς όλα τα μέλη του ΔΣ, με στόχο τη συμβολή τους στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου αναπτυξιακού σχεδίου για την Αχαΐα.

«Το Επιμελητήριο Αχαΐας, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για την Ανασυγκρότηση και Σύγκλιση της περιοχής, αναλαμβάνει εκ νέου πρωτοβουλία συντονισμού μιας θεσμικά ώριμης, τεκμηριωμένης και ολοκληρωμένης πρότασης, η οποία θα καταλήξει σε υποβολή προς την Κυβέρνηση. Κεντρικός στόχος είναι η μετάβαση από αποσπασματικές παρεμβάσεις σε ένα Τοπικό Σύμφωνο Ανάπτυξης (ΤΣΑ), με ορίζοντα το 2031 και συνολικά 85 δράσεις» τόνισε ο κ. Λουλούδης.

Η πρόταση δομείται γύρω από έξι βασικούς πυλώνες και έναν οριζόντιο:

– νέο οργανωτικό πλαίσιο και στρατηγική τοπικής οικονομικής ανάπτυξης,

– υποδομές μεταφορών και συγκοινωνιών,

– ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων και παραγωγική ανασυγκρότηση,

– ενεργειακή μετάβαση,

– αναζωογόνηση της ορεινής και αγροτικής Αχαΐας,

– αστικό σύστημα Πάτρας – Αιγίου,

με οριζόντιο άξονα την κοινωνική συνοχή και τη δημογραφική ανθεκτικότητα.

Το Προεδρείο και η Διοικητική Επιτροπή κάλεσαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να συμμετάσχουν ενεργά, καταθέτοντας προτάσεις και παρατηρήσεις, οι οποίες θα ενσωματωθούν τόσο στη φάση της διαβούλευσης όσο και στο τελικό κείμενο του Τοπικού Συμφώνου Ανάπτυξης.

Σιδηροδρομική σύνδεση της Πάτρας

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε για τα συμπεράσματα της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα με τη συμμετοχή του Αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Κυρανάκη, με αντικείμενο την πρόοδο του σιδηροδρομικού έργου. Το Επιμελητήριο Αχαΐας κατέθεσε τεκμηριωμένες θέσεις, υπογραμμίζοντας ότι ο σύγχρονος σιδηρόδρομος αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.

Παρουσιάστηκε ολοκληρωμένο πλαίσιο προτάσεων που περιλαμβάνει τη σύνδεση Πάτρας–Αιγίου, την επέκταση προς το λιμάνι, το αεροδρόμιο Αράξου, τη ΒΙΠΕ και την Ηλεία, καθώς και την ολοκλήρωση του Δυτικού Σιδηροδρομικού Άξονα. Στο πλαίσιο αυτό, έγινε γνωστό ότι το Επιμελητήριο Αχαΐας θα συμμετέχει στη σχετική ομάδα εργασίας του Υπουργείου.

Έρευνα ικανοποίησης μελών

Ο κ. Λουλούδης ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της έρευνας ικανοποίησης των μελών, στην οποία συμμετείχαν 389 επιχειρήσεις, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για το Επιμελητήριο. Η έρευνα αφορά τη γνώση των δράσεων του φορέα, την αξιολόγηση των υπηρεσιών και τις προσδοκίες των μελών, ενώ η παρουσίασή της προγραμματίζεται μετά τις γιορτές.

Καμπάνια στήριξης της τοπικής αγοράς και θέσεις του Επιμελητηρίου

Ανακοινώθηκε επίσης η έναρξη εορταστικής καμπάνιας στήριξης των τοπικών προϊόντων και επιχειρήσεων, με δράσεις σε έντυπα, ραδιόφωνο, τηλεόραση και μέσα κοινωνικής δικτύωσης έως την Πρωτοχρονιά.

Θέσεις του Επιμελητηρίου Αχαΐας επί των επιστολών του κ. Ποταμίτη

Σε απάντηση πρόσφατων επιστολών του επικεφαλής της αντιπολίτευσης, ο Πρόεδρος επισήμανε ότι περιλαμβάνουν ανακριβείς, επιλεκτικές και θεσμικά αβάσιμες αναφορές. Υπογραμμίστηκε ότι το Επιμελητήριο Αχαΐας ουδέποτε αρνήθηκε τη στήριξη της εξωστρέφειας των αχαϊκών επιχειρήσεων. Τονίστηκε ακόμη ότι όλες οι αναθέσεις και συνεργασίες του φορέα πραγματοποιούνται με απόλυτη νομιμότητα, διαφάνεια και τεκμηρίωση, πέραν των ελάχιστων νομικών υποχρεώσεων. Οποτε επιλέγεται η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την επιλογή συνεργατών, το Επιμελητήριο απευθύνεται σε σοβαρές επιχειρήσεις και ικανούς επαγγελματίες της περιοχής για να καταθέσουν προσφορές. Ο κ. Ποταμίτης επιλέγει να αποσιωπά πως τέτοιου είδους αναθέσεις έχουν λάβει και υποψήφιοι της δική του παράταξης, πάντα ακολουθώντας τις νόμιμες διαδικασίες και έχοντας αξιολογήσει το επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρουν.

Είναι πράγματι θλιβερό το γεγονός μιας διαρκούς μεμψιμοιρίας που δεν ταιριάζει στον φορέα και θυμίζει παλαιοκομματικές και μικροπαραταξιακές λογικές, ευτυχώς μακριά από τη μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρηματιών του νομού μας. Άλλα έχει ανάγκη το επιχειρείν και προς αυτά στρέφεται η διοίκηση.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας δεν θα παρακολουθεί σιωπηρά την υποβάθμιση του δημόσιου διαλόγου και καλεί την αντιπολίτευση να ασκεί κριτική με υπευθυνότητα, σεβασμό στους θεσμούς και προσήλωση στα πραγματικά δεδομένα, προς όφελος της επιχειρηματικής κοινότητας και της τοπικής οικονομίας.

