Η έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Αχαΐας, που πραγματοποιήθηκε  κατόπιν αιτήματος 13 συμβούλων, ανέδειξε με τον πιο καθαρό τρόπο τη διαφορά μεταξύ ουσίας και μικροπολιτικής

Επιμελητήριο Αχαΐας: Η ουσία απέναντι στο «θέατρο» των εντυπώσεων
26 Φεβ. 2026 19:50
Pelop News

Σε μια περίοδο που οι επιχειρήσεις της Αχαΐας απαιτούν σοβαρότητα, σχέδιο και θεσμική υπευθυνότητα, ορισμένοι επιλέγουν ξανά τον δρόμο των εντυπώσεων. Η έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Αχαΐας, που πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2025 κατόπιν αιτήματος 13 συμβούλων, ανέδειξε με τον πιο καθαρό τρόπο τη διαφορά μεταξύ ουσίας και μικροπολιτικής.

Το αίτημα αφορούσε την ανάκληση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Μάρτιο 2018, για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στη Διοικητική Επιτροπή.

Μια απόφαση που ελήφθη το 2018, επί προηγούμενης διοίκησης, και η οποία πράγματι παρουσιάζει αδυναμίες, όπως εντοπίστηκε από τη σημερινή διοίκηση αλλά με την πάροδο των ετών τα χρόνια της προηγούμενης διοίκησης είχε μετατραπεί σε μια «κανονικότητα» ακόμα και για τους υπηρεσιακούς παράγοντες.

Ωστόσο, εκείνοι που έσπευσαν να προκαλέσουν έκτακτο συμβούλιο στο όνομα της «θεσμικής ευαισθησίας», επέλεξαν τελικά να «απουσιάσουν» από την ουσιαστική συζήτηση. Ο κ. Ποταμίτης, ο οποίος πρωτοστάτησε στο αίτημα σύγκλησης, δεν θεώρησε σκόπιμο να τιμήσει με τη δια ζώσης παρουσία του τον Φορέα που –κατά δήλωσή του– υπηρετεί και υπερασπίζεται. Η αντίφαση είναι προφανής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με αίσθημα ευθύνης, αναγνώρισε ότι η επίμαχη απόφαση του 2018 χρήζει συνολικής αναθεώρησης. Όχι για να ικανοποιηθούν εντυπώσεις, αλλά για να διασφαλιστεί η εύρυθμη και διαφανής λειτουργία του Επιμελητηρίου. Η σημερινή διοίκηση δεσμεύτηκε να επανέλθει άμεσα με ολοκληρωμένη πρόταση, η οποία θα τεθεί σε διαδικασία διαβούλευσης μεταξύ των παρατάξεων, ενώ θα αξιοποιηθούν και οι τεκμηριωμένες εισηγήσεις των Νομικών Συμβούλων του Επιμελητηρίου Αχαΐας.

Η υπεύθυνη στάση απαιτεί διάλογο, τεκμηρίωση και συλλογικότητα. Δυστυχώς, ο κ. Ποταμίτης, αντιλαμβανόμενος ότι το αφήγημα της σύγκρουσης δεν αντέχει απέναντι στην ουσία, αρνήθηκε να στηρίξει με την ψήφο του την προοπτική θεσμικής διόρθωσης. Η απουσία του από την Αχαΐα αποτυπώνεται πλέον και στην πολιτική του στάση εντός του Φορέα.

Σαν να μην έφτανε αυτό, κατά την προγραμματισμένη συνεδρίαση που ακολούθησε, όπου παρουσιάστηκε –όπως ορίζει η νομοθεσία– ο απολογισμός του 2025 (για τον οποίο θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση), ο ίδιος και η παράταξή του επέλεξαν την αποχώρηση. Αντί για επιχειρήματα, αποχώρηση. Αντί για αντιπροτάσεις, σιωπή.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας δεν έχει ανάγκη από σκηνοθετημένες εντάσεις. Έχει ανάγκη από σοβαρότητα, συνέπεια και πραγματική διάθεση προσφοράς. Η διοίκηση θα συνεχίσει να λειτουργεί με διαφάνεια, θεσμικότητα και καθαρό προσανατολισμό στην ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Οι επιχειρηματίες της Αχαΐας κρίνουν. Και γνωρίζουν πλέον ποιοι επιλέγουν την ευθύνη και ποιοι την εύκολη αποχώρηση.

