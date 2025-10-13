Επίσημη έναρξη του έργου MARKATO στην Πάτρα ΦΩΤΟ

Το έργο MARKATO-Maintaining And Revitalizing Knowledge And Traditional Occupations, ξεκίνησε τις εργασίες του επίσημα στην Πάτρα, στις 30/09 και 1/10/2025, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας σημαντικής διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας στο πλαίσιο χρηματοδότησης μέσω του Προγράμματος Interreg VI-A Ελλάδα–Ιταλία 2021–2027.

Η εναρκτήρια συνάντηση (Kick-off Meeting) φιλοξενήθηκε από τον συντονιστή εταίρο- το Επιμελητήριο Αχαΐας, στη συνοικία «ΜΑΡΚΑΤΟ» — τη γειτονιά που ενέπνευσε το αντικείμενο και το όνομα του έργου.

Με μια θερμή υποδοχή, η Ομάδα έργου του Επιμελητηρίου Αχαίας, καλωσόρισε τους εταίρους σε δύο ημέρες εντατικής συνεργασίας και σχεδιασμού, με επίκεντρο τα τεχνικά ζητήματα που απαιτούνται για την ομαλή έναρξη των δράσεων και τη διασφάλιση πλήρους συμμόρφωσης με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν οι Έλληνες και Ιταλοί εταίροι, ενώ έγινε συνοπτική αναφορά στα αναμενόμενα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου υλοποίησης — στην δημιουργία της οπτικής ταυτότητας και των εργαλείων επικοινωνίας του έργου, καθώς και στην μεθοδολογία χαρτογράφησης των παραδοσιακών επαγγελμάτων χειροτεχνίας στις περιοχές παρέμβασης, διαδικασία που θα γνωστοποιηθεί άμεσα στην τοπική κοινωνία.

Σημαντική ήταν και η συμβολή του Project Officer κ. Gargano, ο οποίος παρείχε κατευθύνσεις σχετικά με τη διαχείριση, αναφορά και παρακολούθηση του έργου, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ των εταίρων.

Την συνάντηση συντόνισαν τα στελέχη της Αναπτυξιακής εταιρείας του Επιμελητηρίου Αχαίας (ΑΧ.ΕΠ.ΑΝ.), ο Δρ Καραγιάννης Δημήτριος, Δ/ντής της ΑΧΕΠΑΝ, η Δρ Κατσαντά Δανάη, Project Manager του εργου και o κ.Παναγιώτης Χριστιάς, Financial Manager του έργου. Παρόντες επίσης στις εργασίες του διημέρου, ήταν ο Β’ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαίας κ. Βασιλείου Παναγώτης, ο Διαχειριστής της ΑΧ.ΕΠ.ΑΝ. κ. Χριστόπουλος Ιωάννης και ο Πρόεδρος του τμήματος Μεταποίησης κ. Δημόπουλος Βασίλειος.

Το έργο M.A.R.K.A.T.O. (Maintaining And Revitalizing Knowledge And Traditional Occupations) φιλοδοξεί να συνδυάσει την παράδοση με την καινοτομία, ενδυναμώνοντας τους τεχνίτες να αξιοποιήσουν τις ψηφιακές δυνατότητες της σύγχρονης εποχής, ενισχύοντας τις διαπολιτισμικές ανταλλαγές και διασφαλίζοντας τη μεταβίβαση των παραδοσιακών δεξιοτήτων στις επόμενες γενιές. Μέσα από τις δράσεις του, το MARKATO στοχεύει στη διαμόρφωση ενός ανθεκτικού, δημιουργικού και βιώσιμου μέλλοντος για τα επαγγέλματα πολιτιστικής κληρονομιάς σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg VI-A Ελλάδα–Ιταλία 2021–2027, με τη συμμετοχή έξι εταίρων:

• Επιμελητήριο Αχαΐας (Επικεφαλής Εταίρος)

• Επιμελητήριο Ζακύνθου

• Δήμος Μετσόβου

• Creative Apulia Cluster Association

• Ίδρυμα Matera Basilicata 2019

• Δήμος Bisceglie

Η επόμενη συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής (Steering Committee) θα πραγματοποιηθεί στην Matera την Άνοιξη του 2026.

