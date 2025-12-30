Επίσκεψη αντιπροσωπείας της Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Αχαΐας και της «Νέας Δυτικής Ελλάδας» στο Ίδρυμα «ΜΕΡΙΜΝΑ»

Επίσκεψη στο Ίδρυμα «ΜΕΡΙΜΝΑ» πραγματοποίησε αντιπροσωπεία της Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Αχαΐας, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Παράταξη «Νέα Δυτική Ελλάδα», στο πλαίσιο δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης ενόψει των εορτών.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, τα μέλη της αντιπροσωπείας προσέφεραν σετ χειμερινών ειδών – σκουφί, γάντια και κασκόλ – για τους 80 τροφίμους της δομής, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να στηρίξουν έμπρακτα το έργο του ιδρύματος και τους ανθρώπους που φιλοξενεί.

Όπως επισημάνθηκε, τις ημέρες των γιορτών είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε ότι αγαθά τα οποία θεωρούνται αυτονόητα για πολλές οικογένειες, αποτελούν βασικό ζητούμενο για συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε ανάγκη. Η έμπρακτη αλληλεγγύη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, ειδικά σε περιόδους που το κοινωνικό αποτύπωμα της φροντίδας γίνεται πιο έντονο.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο έργο της διοίκησης και των εργαζομένων της «ΜΕΡΙΜΝΑΣ», οι οποίοι, όπως τονίστηκε, καταθέτουν καθημερινά σώμα και ψυχή, προσφέροντας ουσιαστική φροντίδα και στήριξη στους ωφελούμενους της δομής.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με ευχές για καλές γιορτές, με το μήνυμα ότι η κοινωνική ευαισθησία και η εκτίμηση όσων έχουμε οφείλουν να μας συνοδεύουν όχι μόνο τις ημέρες των εορτών, αλλά καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



