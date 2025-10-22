Επίσκεψη αντιπροσωπείας του σπιράλ στο Κέντρο Ημέρας του Ίκελου

Πέτρος Ψωμάς: Αδιανόητη η έλλειψη διασύνδεσης κοινωνικών δομών της Πάτρας με τις υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων

Επίσκεψη αντιπροσωπείας του σπιράλ στο Κέντρο Ημέρας του Ίκελου
22 Οκτ. 2025 14:30
Μία πολύ εποικοδομητική συζήτηση μοιράστηκαν εκπρόσωποι της ανεξάρτητης δημοτικής παράταξης σπιράλ με στελέχη του σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «Ίκελος», κατά την επίσκεψη τους στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Ημέρας Παιδιών, Εφήβων και Νέων Ενηλίκων με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) Αχαΐας, στην Πάτρα.

Η Πρόεδρος του «Ίκελου» Λεμονιά Νικολοπούλου και μέλη της διεπιστημονικής ομάδας του Κέντρου Ημέρας υποδέχθηκαν τους ανθρώπους του σπιράλ. Συζήτησαν μαζί τους για το πολύτιμο έργο που επιτελείται, τα θεραπευτικά προγράμματα, τον τρόπο λειτουργίας, καθώς και τις δωρεάν υπηρεσίες που προσφέρονται σε παιδιά, εφήβους και νέους ενήλικες με αυτισμό, αλλά και στις οικογένειές τους. Η ενημέρωση ανέδειξε την ολιστική προσέγγιση που εφαρμόζεται στο Κέντρο, καθώς και τη σημασία της συνεργασίας επιστημόνων, γονέων και φορέων για την υποστήριξη των ατόμων με ΔΑΦ.

Κατά την συζήτηση παρασχέθηκε αναλυτική ενημέρωση για τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, το πλήθος και την ένταση των περιστατικών που αντιμετωπίζονται και την στήριξη που η πόλη μπορεί να προσφέρει στο Κέντρο. Οι άνθρωποι του σπιράλ ανέλαβαν πρωτοβουλία προώθησης του σωματείου στα ενδιαφερόμενα κοινά και ανοίγματος διαύλων επικοινωνίας με την πόλη. Ενημερώθηκαν ταυτόχρονα για την έλλειψη διασύνδεσης της δομής με τις υπηρεσίες του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων. Με αφορμή αυτό το διευρυμένο φαινόμενο, ο Πέτρος Ψωμάς δήλωσε πως «είναι αδιανόητη η έλλειψη διασύνδεσης πολλών κοινωνικών δομών της Πάτρας με τις υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων, λόγω ιδεοληψίας της δημοτικής αρχής».

Ο «Ίκελος» ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2014 και έκτοτε δραστηριοποιείται στον τομέα της πρόληψης και της προαγωγής υπηρεσιών υγείας. Έχει αναπτύξει πολυσχιδή δραστηριότητα σε διάφορους τομείς της κοινωνικής οικονομίας μέσω της συμμετοχής και της διοργάνωσης εθελοντικών δράσεων, καθώς και μέσω προγραμμάτων. Το Σωματείο έχει να επιδείξει αξιοσημείωτες επιδόσεις στους τομείς της κοινωνικής και επαγγελματικής επανένταξης, στην παροχή ψυχολογικής υποστήριξης καθώς και στην βελτίωση του επιπέδου ζωής ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Από το σπιράλ την επίσκεψη πραγματοποίησαν ο επικεφαλής Πέτρος Ψωμάς, η Μαρία Γούβη εκ μέρους της Πολιτικής Γραμματείας, ο συντονιστής της Ομάδας Εργασίας #Κοινωνία_Υγεία_Πρόνοια Γιώργος Μπατάλης, τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου της παράταξης Μάκης Κουλούρης και Βιβή Λουκοπούλου και ο Δημήτρης Παπαλάμπρου. Από την πλευρά του «Ίκελου» εκτός της Προέδρου συμμετείχαν η Κωνσταντίνα Σωτηριάδου, Ψυχίατρος και Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κέντρου Ημέρας, η Αντωνία Σπυροπούλου, Ψυχολόγος του Κέντρου Ημέρας και ο Βασίλης Τσιρίκος, Κοινωνικός Λειτουργός του Κέντρου Ημέρας.
