Επίσκεψη της ΑΕΚ στις ακαδημίες του Άτλαντα

Τη Δευτέρα 2 Μαρτίου επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις του Ατλαντα Πατρών ο αρχισκαουτερ της ΠΑΕ ΑΕΚ, Ιωάννης Αποστολάκης για να παρακολουθήσει τα παιδιά που ήταν γεννημένα το 2013 και είχε συνομιλία με τους επικεφαλείς.

Η ανακοίνωση του Ατλάντα αναφέρει: Μέσα από μια προπονητική διαδικασία, κατάφερε και εντόπισε τρεις ποδοσφαιριστές μας που ξεχώρισαν από τη διαδικασία και το Σαββατοκύριακο θα ανέβουν στην κεντρική Ακαδημια για προπόνηση και φιλικό παιχνίδι. Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Αποστολάκη ο οποίος είναι πάντα δίπλα στα παιδιά της Ακαδημίας και ανανέωσε το ραντεβού του για τις 13 Μαρτίου μαζί με την επίσκεψη της ΠΑΕ ΑΕΚ».

