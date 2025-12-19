Επίσκεψη της πρέσβη των ΗΠΑ, κυρία Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο ΟΑΚΑ στο παιχνίδι με την Χαποελ Τελ Αβιβ

Την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, κυρία Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, φιλοξένησαν χθες στο ΟΑΚΑ η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR και ο Όμιλος AKTOR, χορηγός της ομάδας, στο πλαίσιο της αναμέτρησης του ιστορικού συλλόγου με τη Χαποέλ Τελ Αβίβ. Η Αμερικανίδα πρέσβης, συνοδευόμενη από τους καλεσμένους της, παρακολούθησε από κοντά τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού, σε μια βραδιά με έντονο αγωνιστικό και συμβολικό ενδιαφέρον.

Κατά την παρουσία της στο γήπεδο, η κυρία Γκίλφοϊλ συναντήθηκε με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρο Εξάρχου, την κυρία Δέσποινα Γιαννακοπούλου, σύζυγο του αείμνηστου Παύλου Γιαννακόπουλου, καθώς και με τον Πρόεδρο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, κ. Βασίλη Παρθενόπουλο.

Μετά τη λήξη του αγώνα, η πρέσβης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον προπονητή της ομάδας, Εργκίν Αταμάν, αλλά και με τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ και MVP της βραδιάς. Στο πλαίσιο της φιλοξενίας, στους επισκέπτες προσφέρθηκαν αναμνηστικές φανέλες του Παναθηναϊκού AKTOR με τα ονόματά τους, σε μια κίνηση που επισφράγισε το ιδιαίτερα θετικό κλίμα της βραδιάς.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



