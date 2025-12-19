Επίσκεψη της πρέσβη των ΗΠΑ, κυρία Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο ΟΑΚΑ στο παιχνίδι με την Χαποελ Τελ Αβιβ

Επίσκεψη της πρέσβη των ΗΠΑ, κυρία Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο ΟΑΚΑ στο παιχνίδι με την Χαποελ Τελ Αβιβ
19 Δεκ. 2025 14:35
Pelop News

Την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, κυρία Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, φιλοξένησαν χθες στο ΟΑΚΑ η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR και ο Όμιλος AKTOR, χορηγός της ομάδας, στο πλαίσιο της αναμέτρησης του ιστορικού συλλόγου με τη Χαποέλ Τελ Αβίβ. Η Αμερικανίδα πρέσβης, συνοδευόμενη από τους καλεσμένους της, παρακολούθησε από κοντά τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού, σε μια βραδιά με έντονο αγωνιστικό και συμβολικό ενδιαφέρον.

Κατά την παρουσία της στο γήπεδο, η κυρία Γκίλφοϊλ συναντήθηκε με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρο Εξάρχου, την κυρία Δέσποινα Γιαννακοπούλου, σύζυγο του αείμνηστου Παύλου Γιαννακόπουλου, καθώς και με τον Πρόεδρο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, κ. Βασίλη Παρθενόπουλο.

Μετά τη λήξη του αγώνα, η πρέσβης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον προπονητή της ομάδας, Εργκίν Αταμάν, αλλά και με τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ και MVP της βραδιάς. Στο πλαίσιο της φιλοξενίας, στους επισκέπτες προσφέρθηκαν αναμνηστικές φανέλες του Παναθηναϊκού AKTOR με τα ονόματά τους, σε μια κίνηση που επισφράγισε το ιδιαίτερα θετικό κλίμα της βραδιάς.Επίσκεψη της πρέσβη των ΗΠΑ, κυρία Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο ΟΑΚΑ στο παιχνίδι με την Χαποελ Τελ Αβιβ Επίσκεψη της πρέσβη των ΗΠΑ, κυρία Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο ΟΑΚΑ στο παιχνίδι με την Χαποελ Τελ Αβιβ Επίσκεψη της πρέσβη των ΗΠΑ, κυρία Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο ΟΑΚΑ στο παιχνίδι με την Χαποελ Τελ Αβιβ Επίσκεψη της πρέσβη των ΗΠΑ, κυρία Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο ΟΑΚΑ στο παιχνίδι με την Χαποελ Τελ Αβιβ

Επίσκεψη της πρέσβη των ΗΠΑ, κυρία Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο ΟΑΚΑ στο παιχνίδι με την Χαποελ Τελ Αβιβ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:44 Πάτρα: Τροχαίο ΙΧ με μηχανή, τραυματισμός ενός οδηγού
17:42 Ταϊβάν: Τρεις νεκροί και πέντε τραυματίες σε επίθεση με μαχαίρι, ο δράστης αυτοκτόνησε! ΒΙΝΤΕΟ
17:38 «Επεσε» δημοφιλής πλατφόρμα για λίγη ώρα σε όλο τον κόσμο
17:31 «Θα γίνουν αποδεκτά όταν καθαρίσουν τα ακάθαρτα», χοντραίνει η κόντρα της ΑΕΚ με την ΕΠΟ
17:27 Η ΕΚΤ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης επιτοκίων-Τι σημαίνει αυτό
17:21 Super League 2: Ιστορική απόφαση για «στημένο», πολλά τα ερωτηματικά
17:21 Γαλλία: Άφησαν φέρετρο έξω από την εξοχική κατοικία του Μακρόν! ΒΙΝΤΕΟ
17:17 Γαλλία: Άνοιξε ξανά το μουσείο του Λούβρου
17:11 «Έλληνας Εσκομπάρ»: Φωτογραφίες από το σκάφος από το σκάφος του με την κατασχεμένη κοκαΐνη
17:06 Μαρινάκης: «Ψηφίστηκε η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στον ΑΑΔΕ»-Βολές για Ανδρουλάκη
16:57 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Νέα πιστώσεις για ευλογιά και πανώλη σε δικαιούχους.-Πόσα στη Δ. Ελλάδα
16:44 Ο Παναιγιάλειος μετρά αντίστροφα για την Καλαμάτα-Αμφίβολος ο Μπουρλάκης
16:37 Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας πρωτοβουλίες αλληλεγγύης ενόψει Χριστουγέννων
16:30 Γαλλία: Οι αγρότες πέταξαν χώματα και κοπριά έξω από το σπίτι του Μακρόν
16:22 Έρευνα IPSOS για το Ίδρυμα VINCI Autoroutes
16:16 Περιφέρεια: Οικονομική ενίσχυση των κοινωνικών δομών για το 2025
16:08 Survivor: Έρχεται το project «Αθηναίοι VS Επαρχιώτες», τι αλλάζει
16:00 Περιφέρεια Δ. Ελλάδας: Εκδήλωση για την Κλιματική Αλλαγή στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Path4PDE
15:53 Η απάντηση της κυβέρνησης στους αγρότες: Εχουν ικανοποιηθεί 20 από τα 27 αιτήματα
15:45 Κανελλόπουλος: «Ευχαριστώ τα σωματεία για την εμπιστοσύνη»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ