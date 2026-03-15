Επίσκεψη του Αν. Νικολακόπουλου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία του Πύργου

15 Μαρ. 2026 17:19
«Η Πυροσβεστική μας Υπηρεσία στην Ηλεία  είναι και φέτος το σημείο αιχμής και βρίσκεται ήδη σε ετοιμότητα για την επερχόμενη αντιπυρική περίοδο, σε έναν τόπο που κάθε χρόνο δοκιμάζεται από το φαινόμενο έντονων πυρκαγιών».

Αυτό δήλωσε επισκεπτόμενος τις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής στον Πύργο ο τ. Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη και Βουλευτής Ηλείας, Ανδρέας Νικολακόπουλος ο οποίος είχε συνεργασία με τον Διοικητή ΠΥ Ηλείας Αρχιπύραρχο, Αργύριο Φαλίδα και άλλα στελέχη της υπηρεσίας, που τον ενημέρωσαν για τις προτεραιότητες, τον βαθμό εγρήγορσης και τις ανάγκες που εξακολουθούν να υπάρχουν.

Ο κ. Νικολακόπουλος σημείωσε τις έντονες προσπάθειες που έχουν γίνει και στο παρελθόν, αλλά και αυτές που γίνονται στον παρόντα χρόνο έτσι ώστε να ενισχυθεί όσο το δυνατόν καλύτερα η δύναμη της Πυροσβεστικής στην Ηλεία, τόσο ως προς τον ανθρώπινο παράγοντα όσο και ως προς τα μέσα που χρησιμοποιούνται στην μάχη κατά των πυρκαγιών.

Η επίσκεψή του μάλιστα, συνέπεσε με την πρόσφατη παραλαβή νέων οχημάτων και με την ευκαιρία αυτή δεν πέρασε απαρατήρητο το γεγονός, ότι συνολικώς η υπηρεσία από το περασμένο καλοκαίρι μέχρι και σήμερα, έχει ενισχυθεί με δεκατρία διαφορετικών τύπων οχήματα.

Στην ΔΙΠΥΝ ειδικότερα έχει διατεθεί ένα μεγάλο υδροφόρο όχημα και ένα βοηθητικό, στην ΠΥ Πύργου τρία οχήματα (βυτιοφόρο, van και βοηθητικό) στην ΠΟΥ Αμαλιάδας δύο οχήματα (ένα υδροφόρο και ένα βοηθητικό) στην ΠΥ Λεχαινών ένα βοηθητικό όχημα στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κρεστένων ένα Van και στην 18η ΕΜΟΔΕ, που ως γνωστόν λειτουργεί πλέον από την προηγούμενη περίοδο στην Ηλεία με σημαντικό και αποτελεσματικό έργο, διετέθησαν τέσσερα οχήματα (ένα van δυο sprider van και ένα βοηθητικό).

Στο μεταξύ η ενίσχυση θα συνεχισθεί και το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς αναμένεται να παραληφθούν ακόμη τρία ακόμη οχήματα, δύο υδροφόρα και ένα επιβατικό, προκειμένου να συνδράμουν στη νέα αντιπυρική περίοδο.

Παράλληλα και στο ανθρώπινο δυναμικό θα υπάρξει περαιτέρω ενίσχυση στην Ηλεία, με την πρόσληψη πυροσβεστών, όπως ήδη ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης με τον οποίο είχε επικοινωνία ο κ. Νικολακόπουλος.

«Σε κάθε περίπτωση θα είμαστε και φέτος δίπλα σας, είπε ο Ηλείος Βουλευτής απευθυνόμενος στους Πυροσβέστες, ώστε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να περιορίσουμε τους κινδύνους από τις φωτιές, κάτι που έγινε με επιτυχία και με πολύ καλή οργάνωση την προηγούμενη περίοδο. Το ίδιο θα καταφέρουμε και τώρα με διαρκή ετοιμότητα και αποφασιστικότητα στα μέτωπα των πυρκαγιών».

