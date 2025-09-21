Επίσκεψη του Ευρωβουλευτή Γ. Μανιάτη στη Δ. Αχαΐα-Τι είπε με τον Δήμαρχο

Ο Γ. Αλεξόπουλος  ευχαρίστησε τον Ευρωβουλευτή για το ενδιαφέρον του και τόνισε τη σημασία της στενής συνεργασίας με τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσκεψη του Ευρωβουλευτή Γ. Μανιάτη στη Δ. Αχαΐα-Τι είπε με τον Δήμαρχο
21 Σεπ. 2025 19:50
Pelop News

Τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας επισκέφθηκε το απόγευμα της Κυριακής ο Ευρωβουλευτής, Γιάννης Μανιάτης, στο πλαίσιο της διήμερης περιοδείας του στην Αχαΐα.

Τον κ. Μανιάτη υποδέχτηκε στο Δημαρχείο, ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος, αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι. Ο Δήμαρχος ενημέρωσε τον Ευρωβουλευτή για τα δύο μείζονα ζητήματα που απασχολούν τον Δήμο, οι μεγάλες πληγές από την καταστροφική πυρκαγιά και οι κίνδυνοι εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων εν όψει του χειμώνα, καθώς και το τεράστιο πλήγμα στην κτηνοτροφία εξαιτίας της ευλογιάς.

Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας, ο  κ. Αλεξόπουλος ζήτησε την παρέμβαση του Ευρωβουλευτή  στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ώστε να ληφθούν άμεσα μέτρα στήριξης, τόσο με οικονομικές ενισχύσεις όσο και με μακροπρόθεσμες πολιτικές για την προστασία και ανάπτυξη του κλάδου.

Επίσης στη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν και ζητήματα που αφορούν την τοπική ανάπτυξη, την αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, κ.α.

Ο Δήμαρχος τέλος ευχαρίστησε τον Ευρωβουλευτή για το ενδιαφέρον του και τόνισε τη σημασία της στενής συνεργασίας με τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:41 Ο Ζούγκεμπεργκ υπόσχεται «επανάσταση» με τα νέα γυαλιά της ΜΕΤΑ
21:32 Ρέθυμνο: Χειροπέδες στους τρεις νεαρούς που τραυμάτισαν ανήλικο
21:23 Ηταν όλοι στα Προσφυγικά για τον Μπενέτο
21:14 Συγκέντρωση αλληλεγγύης στο Σύνταγμα για τα Τέμπη
21:06 Ο Προμηθέας έχασε από το Περιστέρι, είχε πάλι απουσίες, έμαθε πολλά – Δηλώσεις
20:59 Χίος: Τηλεφώνημα για βόμβα στο πλοίο «Θαλασσίτης»
20:50 Γεμάτο το στάδιο των Arizona Cardinals για το «αντίο» στον Κερκ ΒΙΝΤΕΟ
20:40 Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την ανθρωποκτονία στη Βοιωτία-Το έκανε για να εισπράττει τη σύνταξη
20:30 Σταμούλης: «Άριστη διοργάνωση ο Ημιμαραθώνιος Τσιμιγκάτος, φανταστική η διαδρομή»
20:20 Υπό έλεγχο η φωτιά στο Μυρτόφυτο Καβάλας
20:10 Τη Δευτέρα έκτακτη σύνοδος του συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ
20:00 Κώστας Ακρίβος: «Σήμερα βγάζουμε προς τα έξω τον θηριώδη εαυτό μας»
19:50 Επίσκεψη του Ευρωβουλευτή Γ. Μανιάτη στη Δ. Αχαΐα-Τι είπε με τον Δήμαρχο
19:41 Η Ολυμπιάδα δυνατό τουρνουά με Ηφαιστο, ΑΟ Αιγιαλέων και Παμβοχαϊκό
19:31 Ο Δήμος Ερυμάνθου φτιάχνει κοινωνικό παντοπωλείο με την Co2gether 
19:20 Αντίδραση από Ισραήλ για την αναγνώριση της Παλαιστίνης-Η απάντηση Νετανιάχου
19:10 Σπηλιόπουλος: «Μεγάλη νίκη, αφιερωμένο στη διοίκηση και στην ανίψια μου»
19:00 Πρώτη Δημοτικού: Είναι δύσκολη για όλα τα παιδιά; – Η λογοθεραπευτρια Αντωνία Τζουανοπουλου απαντά
18:51 Δείτε πότε θα γίνει η κηδεία του Γιάννη Μάζη
18:42 Το αεροδρόμιο Βρυξελλών ακυρώνει τις μισές πτήσεις, δείτε για ποιο λόγο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20-21/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ