Επίσκεψη του Ευρωβουλευτή Γ. Μανιάτη στη Δ. Αχαΐα-Τι είπε με τον Δήμαρχο

Τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας επισκέφθηκε το απόγευμα της Κυριακής ο Ευρωβουλευτής, Γιάννης Μανιάτης, στο πλαίσιο της διήμερης περιοδείας του στην Αχαΐα.

Τον κ. Μανιάτη υποδέχτηκε στο Δημαρχείο, ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος, αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι. Ο Δήμαρχος ενημέρωσε τον Ευρωβουλευτή για τα δύο μείζονα ζητήματα που απασχολούν τον Δήμο, οι μεγάλες πληγές από την καταστροφική πυρκαγιά και οι κίνδυνοι εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων εν όψει του χειμώνα, καθώς και το τεράστιο πλήγμα στην κτηνοτροφία εξαιτίας της ευλογιάς.

Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας, ο κ. Αλεξόπουλος ζήτησε την παρέμβαση του Ευρωβουλευτή στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ώστε να ληφθούν άμεσα μέτρα στήριξης, τόσο με οικονομικές ενισχύσεις όσο και με μακροπρόθεσμες πολιτικές για την προστασία και ανάπτυξη του κλάδου.

Επίσης στη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν και ζητήματα που αφορούν την τοπική ανάπτυξη, την αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, κ.α.

Ο Δήμαρχος τέλος ευχαρίστησε τον Ευρωβουλευτή για το ενδιαφέρον του και τόνισε τη σημασία της στενής συνεργασίας με τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας.

