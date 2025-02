Επίσκεψη Ζελένσκι στα Αραβικά Εμιράτα: Στο επίκεντρο η ανθρωπιστική βοήθεια και οι επενδύσεις

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έφτασε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για επίσημη επίσκεψη, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του. Στην ατζέντα των συνομιλιών του περιλαμβάνεται ένα εκτεταμένο ανθρωπιστικό πρόγραμμα, καθώς και η ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Δείτε ακόμα: Σύνοδος Ηγετών στο Παρίσι: Νέες στρατηγικές για την ευρωπαϊκή άμυνα

Ο Ζελένσκι, μέσω ανάρτησής του στο X, τόνισε ότι βασικός στόχος της επίσκεψής του είναι η επιστροφή ουκρανών αιχμαλώτων, η προσέλκυση επενδύσεων και η ανάπτυξη εταιρικών συνεργασιών. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν προγραμματίζει συναντήσεις με ρώσους ή αμερικανούς αξιωματούχους, παρά το γεγονός ότι στην περιοχή προετοιμάζεται συνάντηση κορυφής μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Official visit to the United Arab Emirates together with the First Lady @ZelenskaUA.

Our top priority is bringing even more of our people home from captivity.

We will also focus on investments and economic partnership, as well as a large-scale humanitarian program. pic.twitter.com/rlVBT38TIV

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 16, 2025