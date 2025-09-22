Επιστροφή ενοικίου: Τι θα γίνει με όσους δεν δήλωσαν σωστά τον αριθμό μισθωτηρίου, πότε θα καταβληθεί

Το οικονομικό επιτελείο εξασφαλίζει ότι κανείς από τους περίπου 1,2 εκατομμύρια ενοικιαστές δεν θα χάσει την επιστροφή ενοικίου, ακόμη κι αν δεν έχει δηλωθεί σωστά ο αριθμός του μισθωτηρίου στη φορολογική δήλωση. Η ενίσχυση, που φτάνει τα 800 ευρώ για την κύρια κατοικία και άλλο τόσο για φοιτητική, θα καταβληθεί στα τέλη Νοεμβρίου αυτόματα, χωρίς αίτηση.

Η επικείμενη κοινή υπουργική απόφαση θα δώσει τη δυνατότητα στην ΑΑΔΕ να κάνει ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και να εντοπίσει όσους έχουν ενεργό μισθωτήριο συμβόλαιο. Έτσι, ακόμη και όσοι δεν έχουν συμπληρώσει τον κωδικό 081 θα λάβουν κανονικά το ποσό.

Η προθεσμία για τροποποιητικές δηλώσεις λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου, χωρίς πρόστιμο για όσους θέλουν να διορθώσουν τα στοιχεία τους. Ακόμη κι αν δεν γίνει η αλλαγή, η ΑΑΔΕ θα αναγνωρίσει αυτόματα τα δηλωμένα ηλεκτρονικά μισθωτήρια.

Η πληρωμή θα βασιστεί στη φορολογική δήλωση του προηγούμενου έτους, όπως θα έχει διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη του Σεπτεμβρίου. Το μέτρο καλύπτει 948.000 νοικοκυριά και προβλέπει επιπλέον 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Οικονομικών Γιώργο Κώτσηρα, «θα χρησιμοποιηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες για να διασφαλιστεί ότι όλοι οι δικαιούχοι θα λάβουν την ενίσχυση».

Εισοδηματικά και περιουσιακά όρια:

Άγαμοι: έως 20.000 ευρώ

Έγγαμοι: έως 28.000 ευρώ (με προσαυξήσεις ανά παιδί)

Μονογονεϊκές οικογένειες: από 31.000 ευρώ και άνω

Αντικειμενική αξία περιουσίας: έως 120.000 ευρώ, με προσαύξηση 20.000 ευρώ ανά επιπλέον μέλος

Για φοιτητική στέγη δεν υπάρχει περιουσιακό όριο

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη, μη συμψηφιστέα. Σε περίπτωση ψευδών στοιχείων, προβλέπεται επιστροφή με επιτόκιο 8,76% και αποκλεισμός από το μέτρο για τρία έτη.

Το φετινό μοντέλο λειτουργεί μεταβατικά, καθώς από το 2026 η τραπεζική πληρωμή του ενοικίου θα είναι υποχρεωτική για την επιστροφή.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



