Επιστροφή ενοικίου: «Τριπλή» οικονομική ανάσα το 2026 για γιατρούς, εκπαιδευτικούς και νοσηλευτές, ποιοι δικαιούνται έως 800 ευρώ

Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια η νέα μόνιμη ρύθμιση. Πότε θα γίνουν οι αναδρομικές πληρωμές και οι αλλαγές στον τρόπο καταβολής των μισθωμάτων.

24 Απρ. 2026 8:27
Pelop News

Στη στήριξη των δημόσιων λειτουργών που υπηρετούν στην περιφέρεια προχωρά το Υπουργείο Οικονομικών, καταθέτοντας άμεσα στη Βουλή ρύθμιση για την ενισχυμένη επιστροφή ενοικίου. Το μέτρο αφορά γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς που εργάζονται μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, με στόχο τη θωράκιση των υπηρεσιών υγείας και παιδείας στις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

Η νέα διάταξη προβλέπει την καταβολή δύο ενοικίων ετησίως, ωστόσο το 2026 θα αποτελέσει έτος «τριπλής» ενίσχυσης. Λόγω των αναδρομικών πληρωμών που εκκρεμούν, οι περίπου 50.000 δικαιούχοι θα λάβουν έως τις αρχές του καλοκαιριού ένα επιπλέον ενοίκιο για τις μισθώσεις του 2024. Στη συνέχεια, τον Νοέμβριο του 2026, θα ακολουθήσει η καταβολή δύο ακόμη ενοικίων που αντιστοιχούν στις δαπάνες στέγασης του 2025. Σημειώνεται ότι από το μέτρο εξαιρούνται όσοι υπηρετούν στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη.

Το ύψος της ενίσχυσης μπορεί να φτάσει τα 800 ευρώ για την κύρια κατοικία, ενώ προβλέπεται προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το ποσό να μην υπερβαίνει το 1/12 της ετήσιας δαπάνης μίσθωσης, όπως αυτή δηλώνεται στην εφορία. Επιπλέον, το μισθωμένο ακίνητο πρέπει να βρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα με το σημείο υπηρεσίας του λειτουργού.

Για την αναδρομική πληρωμή του 2024, η διαδικασία θα γίνει αυτόματα μέσω των φορολογικών στοιχείων. Για την πληρωμή του Νοεμβρίου 2026, οι δικαιούχοι οφείλουν να έχουν υποβάλει ηλεκτρονικό μισθωτήριο στην ΑΑΔΕ και να έχουν καταχωρήσει τον αριθμό δήλωσης στη φορολογική δήλωση του 2025 (που υποβάλλεται έως τον Ιούλιο του 2026).

Η ρύθμιση συνοδεύεται από μια κομβική αλλαγή: από την 1η Οκτωβρίου 2026, η καταβολή των ενοικίων θα γίνεται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικών συναλλαγών. Τα μετρητά δεν θα αναγνωρίζονται πλέον φορολογικά, μια κίνηση που στοχεύει στη διαφάνεια και τη διασφάλιση των φορολογικών εκπτώσεων. Παράλληλα, το συνολικό πακέτο στεγαστικής πολιτικής διευρύνεται, αυξάνοντας τα εισοδηματικά κριτήρια για τον γενικό πληθυσμό, εντάσσοντας περίπου 70.000 επιπλέον ενοικιαστές στο σύστημα των ελαφρύνσεων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ