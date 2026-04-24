Κοινωνικός τουρισμός 2026: Ποιοι προλαβαίνουν δωρεάν διακοπές, ποια ΑΦΜ κάνουν αίτηση σήμερα

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Kοινωνικού Tουρισμού 2026 της ΔΥΠΑ, το οποίο δίνει τη δυνατότητα για δωρεάν ή χαμηλού κόστους διακοπές σε χιλιάδες δικαιούχους.

Η προθεσμία εκπνέει την Κυριακή 26 Απριλίου, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει ένδειξη για παράταση. Παρά την αυξημένη επισκεψιμότητα των πρώτων ημερών, η πλατφόρμα λειτουργεί πλέον κανονικά, με τους ενδιαφερόμενους να έχουν περιορισμένο χρόνο για να υποβάλουν αίτηση.

Η διαδικασία γίνεται σταδιακά, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ. Σήμερα υποβάλλουν αιτήσεις όσοι έχουν ΑΦΜ που λήγει σε 5 και 6, ενώ το Σάββατο ακολουθούν τα ψηφία 7, 8 και 9. Την Κυριακή δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε όλους, ανεξαρτήτως ΑΦΜ.

Το πρόγραμμα ξεκινά στις 18 Μαΐου 2026, νωρίτερα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, και θα διαρκέσει 13 μήνες, καλύπτοντας συνολικά 300.000 επιταγές (vouchers).

Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα της επιλογής τους, με ιδιωτική συμμετοχή που κυμαίνεται από 1 έως 12 ευρώ ανά διανυκτέρευση, ανάλογα με την κατηγορία του καταλύματος και τις παροχές.

Σε συγκεκριμένες περιοχές, ωστόσο, η διαμονή παρέχεται δωρεάν, ενώ αυξάνεται και ο αριθμός των διανυκτερεύσεων. Συγκεκριμένα, σε νησιά όπως Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κως, Σάμος και Ρόδος προσφέρονται έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις.

Αντίστοιχα, σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, όπως η Βόρεια Εύβοια, η Μαγνησία, η Καρδίτσα, η Λάρισα, τα Τρίκαλα και ο Έβρος, οι δικαιούχοι μπορούν να εξασφαλίσουν έως και 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις.

Το πρόγραμμα καλύπτει και μέρος του κόστους μετακίνησης, καθώς επιδοτούνται ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή των δικαιούχων ανέρχεται στο 25%, ενώ για άτομα με αναπηρία άνω του 50% τα εισιτήρια παρέχονται χωρίς κόστος.

Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, ασφαλισμένοι με εισφορές υπέρ ανεργίας, καθώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι με τουλάχιστον τρεις μήνες συνεχούς ανεργίας. Προϋπόθεση αποτελεί και η τήρηση εισοδηματικών κριτηρίων, βάσει του φορολογικού έτους 2024.

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι επίσης τα προστατευόμενα τέκνα, οι σύζυγοι και, όπου απαιτείται, οι συνοδοί ατόμων με αναπηρία.

