Επιστροφή με φρένο από το Πάσχα: Πού μπλοκάρει η Αθηνών-Κορίνθου και πού πέφτουν οι ταχύτητες

Με προβλήματα κατά τμήματα στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου εξελίσσεται και σήμερα, Τρίτη, η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα στην πρωτεύουσα, καθώς η κίνηση παραμένει αυξημένη και σε αρκετά σημεία τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες. Η βασική εικόνα δείχνει ότι δεν έχει επαναληφθεί η χθεσινή εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, ωστόσο η διαδρομή προς την Αθήνα μόνο ομαλή δεν μπορεί να χαρακτηριστεί για όσους βρίσκονται στον δρόμο από τις πρωινές ώρες.

Το μεγαλύτερο βάρος εντοπίζεται στον άξονα της επιστροφής από την Πελοπόννησο, όπου η κυκλοφορία επιβραδύνεται σταδιακά από τη συμβολή της Κορίνθου-Πατρών με την Τριπόλεως-Κορίνθου και έπειτα. Η ροή των οχημάτων γίνεται πιο δύσκολη όσο οι οδηγοί πλησιάζουν προς τους Αγίους Θεοδώρους, ένα σημείο που παραμένει σταθερά από τα πρώτα που πιέζονται όταν κορυφώνεται το κύμα επιστροφής.

Αγιοι Θεόδωροι, Κινέτα και Μέγαρα στο επίκεντρο

Η κίνηση στην εθνική οδό δεν είναι συνεχώς ακινητοποιημένη, όμως εμφανίζει διαδοχικά «φρεναρίσματα» σε συγκεκριμένα τμήματα, που κάνουν πιο κουραστική την επιστροφή. Μετά το πρώτο μέτωπο καθυστερήσεων, οι οδηγοί συναντούν νέο πρόβλημα στην περιοχή της Κινέτας, όπου οι ταχύτητες πέφτουν ξανά και η πορεία των αυτοκινήτων γίνεται πιο αργή.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και από το ύψος των Μεγάρων έως και τη Νέα Πέραμο, με την αυξημένη ροή να δημιουργεί νέο κύμα επιβάρυνσης για όσους κατευθύνονται προς την Αθήνα. Πρόκειται για μια γνώριμη εικόνα σε μέρες μαζικής επιστροφής, μόνο που αυτή τη φορά η πίεση είναι πιο ήπια σε σχέση με το σκηνικό που εκτυλίχθηκε τη Δευτέρα.

Πιο ήπια η εικόνα σε σχέση με χθες

Σε κάθε περίπτωση, η σημερινή κατάσταση δεν θυμίζει την ένταση και την ταλαιπωρία που αντιμετώπισαν οι εκδρομείς κατά τη χθεσινή επιστροφή. Τη Δευτέρα, οι ουρές σε ορισμένα σημεία είχαν πάρει τεράστιες διαστάσεις, με την Κινέτα να μετατρέπεται σε ένα από τα πιο δύσκολα περάσματα του οδικού δικτύου και την αναμονή να δοκιμάζει την υπομονή χιλιάδων οδηγών.

Σήμερα η εικόνα είναι σαφώς πιο ελεγχόμενη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι μετακινήσεις γίνονται χωρίς καθυστερήσεις. Οι οδηγοί εξακολουθούν να χρειάζονται υπομονή, ειδικά όσο πλησιάζουν στα σημεία όπου η κίνηση πυκνώνει και η κυκλοφορία χάνει τον ρυθμό της.

Η έξοδος του Πάσχα κλείνει με πίεση στους δρόμους

Η επιστροφή των εκδρομέων από το Πάσχα ολοκληρώνεται σταδιακά, όμως η Αθηνών-Κορίνθου συνεχίζει να σηκώνει το βασικό βάρος της κίνησης προς την πρωτεύουσα. Για όσους επιστρέφουν σήμερα, το βασικό πρόβλημα δεν είναι ένα γενικευμένο κυκλοφοριακό μπλοκάρισμα σε όλο το δίκτυο, αλλά τα διαδοχικά σημεία συμφόρησης που χαμηλώνουν την ταχύτητα και παρατείνουν τον χρόνο διαδρομής.

Η συνολική εικόνα δείχνει ότι η κατάσταση παραμένει διαχειρίσιμη, αλλά όχι ξεκούραστη. Και αυτό ακριβώς είναι το στίγμα της σημερινής επιστροφής: λιγότερη ένταση από χθες, αλλά σταθερές καθυστερήσεις σε κομβικά σημεία, που συνεχίζουν να δοκιμάζουν όσους παίρνουν τον δρόμο της επιστροφής προς την Αθήνα.

