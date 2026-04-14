143.000 οχήματα από τα διόδια Ρίου: Μαζική επιστροφή εκδρομέων του Πάσχα

Σταδιακά ξεκίνησε από χθες, η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα, κυρίως όσων είχαν επιλέξει κοντινούς προορισμούς για τις ημέρες των εορτών.

Στα διόδια Ρίου της Ολυμπίας Οδού, το σύνολο της κίνησης (143.426 οχήματα) παρέμεινε πρακτικά αμετάβλητο σε σχέση με το 2025, ενώ ήταν αυξημένο κατά 11,1% σε σύγκριση με το 2019. Αυτό δείχνει ότι η έξοδος του Πάσχα έχει επανέλθει σε υψηλά επίπεδα, αλλά χωρίς περαιτέρω ενίσχυση.

Οι πρώτες ημέρες της περιόδου (Παρασκευή έως και Μεγάλη Τρίτη) η αύξηση ήταν εντυπωσιακή έναντι του 2019, ενώ και σε σχέση με το 2025 καταγράφονται θετικά πρόσημα, έστω και πιο ήπια.

Η εικόνα αυτή καταδεικνύει ότι περισσότεροι εκδρομείς επέλεξαν να ξεκινήσουν νωρίτερα το ταξίδι τους, αποφεύγοντας τον συνωστισμό των ημερών αιχμής.

Η Μεγάλη Τετάρτη επιβεβαιώνει τη σημασία της ως ημέρα αυξημένης ροής, με 18.564 οχήματα και άνοδο +5,1%, σε σχέση με το 2025. Πρόκειται για μία από τις ισχυρότερες ημέρες της φετινής εξόδου, ενισχυμένη από τη μεταφορά μέρους της κίνησης από τις επόμενες ημέρες.

Η κίνηση της Μεγάλης Πέμπτης εμφανίζεται ελαφρώς μειωμένη (-1,9%) σε σχέση με το 2025, αν και παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα (27.640 οχήματα).

Ακόμη πιο έντονη είναι η πτώση τη Μεγάλη Παρασκευή (-6,1%) και το Μεγάλο Σάββατο (-5,5%), γεγονός που επιβεβαιώνει ότι λιγότεροι οδηγοί επέλεξαν τις τελευταίες ημέρες για αναχώρηση.

Στο επταήμερο, η κίνηση ανέρχεται σε 143.000 οχήματα από τον σταθμό διοδίων του Ρίου, μειωμένη κατά -1,2% σε σχέση με το 2025, αλλά αυξημένη κατά +7,5% έναντι του 2019. Αυτό επιβεβαιώνει ότι, παρότι η συνολική ζήτηση παραμένει ισχυρή, η κατανομή της έχει αλλάξει.

Η Μεγάλη Εβδομάδα του 2026 χαρακτηρίζεται από «άπλωμα» της εξόδου στον χρόνο, με ενίσχυση των πρώτων ημερών και αποφόρτιση της κορύφωσης. Ο άξονας Ρίου–Πύργου, διατηρεί υψηλά επίπεδα κυκλοφορίας, αλλά με πιο ισορροπημένη κατανομή, γεγονός που υποδηλώνει αλλαγή στη συμπεριφορά των εκδρομέων και καλύτερη διαχείριση των μετακινήσεων.

ΠΑΤΡΑ ΠΥΡΓΟΣ

Σύγκριση με προηγούμενες χρονιές, δεν μπορεί να γίνει για το τμήμα Πάτρα-Πύργος, μιάς και δεν έχει συμπληρωθεί χρόνος από την λειτουργία του. Η συνολική κίνηση από τα διόδια Πάτρας ξεπέρασε τα 54.000 οχήματα, με μία μέση ημερήσια κίνηση άνω των 5.000 αυτοκινήτων το δεκαήμερο.

