Δυτική Ελλάδα: Η ακρίβεια έπληξε την έξοδο – Το υψηλό κόστος μετακίνησης έστρεψε πολύ κόσμο στα ΚΤΕΛ

Μειωμένη είναι η κίνηση στους αυτοκινητοδρόμους για την πασχαλινή έξοδο, με τα στοιχεία της Ολυμπίας Οδού να αποκαλύπτουν μια υποχώρηση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα, η κίνηση ξεκίνησε να αυξάνεται σταδιακά από την προηγουμένη Παρασκευή, όταν 32.640 αυτοκίνητα πέρασαν από την Ελευσίνα προς την Πάτρα. Η κίνηση παρέμεινε υψηλή όλο το Σαββατοκύριακο, ενώ από τη Μεγάλη Δευτέρα και μετά η ροή των οχημάτων υποχώρησε ξανά, ενώ την Μεγάλη Τετάρτη υπήρξε ανάκαμψη με 49.414 διελεύσεις από την Ελευσίνα, αλλά η κορύφωση ήρθε τη Μεγάλη Πέμπτη με 70.277 οχήματα να περνούν από τα διόδια της Ελευσίνας και 27.640 από το Ρίο. Η κίνηση την Μεγάλη Πέμπτη ήταν μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη μέρα του 2025, ενώ χτες, Μεγάλη Παρασκευή, μέχρι τις 10 το πρωί, είχαν περάσει 22.318 αυτοκίνητα από την Ελευσίνα και 7.212 από το Ρίο, αριθμός πολύ μικρότερος (-12,8%) σε σχέση με το 2025.

Να σημειωθεί πως αυτές είναι οι πρώτες εκτιμήσεις, καθώς υπάρχουν και όσοι σκόπευαν να μετακινηθούν με το κλείσιμο των μαγαζιών, σήμερα το μεσημέρι.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι πολλοί εκδρομείς επέλεξαν φέτος να ταξιδέψουν με τα ΚΤΕΛ, αντί με δικό τους αυτοκίνητο. Ο κύριος λόγος για αυτή τη στροφή είναι οι υψηλές τιμές των καυσίμων και τα διόδια, που κάνουν το κόστος της διαδρομής με το ΙΧ ιδιαίτερα επιβαρυντικό για την τσέπη των πολιτών. Τα λεωφορεία προς την Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα αναχωρούν με μεγάλες πληρότητες, καθώς το εισιτήριο παραμένει μία πιο οικονομική λύση για πολλούς ταξιδιώτες.

Η τροχαία βρίσκεται καθ’ όλη την Μεγάλη Εβδομάδα επί ποδός σε όλο το εθνικό δίκτυο και τους μεγάλους αυτοκινητόδρομους, προσπαθώντας να διευκολύνει τους οδηγούς που αναχωρούν για τις γιορτές. Οι έλεγχοι είναι εντατικοί μέχρι και σήμερα, οπότε και αναμένεται να ταξιδέψουν και οι τελευταίοι εκδρομείς.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Αστυνομίας, έχουν ληφθεί έκτακτα μέτρα για την επιτήρηση των δρόμων, με ιδιαίτερη έμφαση για την Δυτική Ελλάδα στην Ολυμπία οδό και την Ιόνια οδό. Οι διευθύνσεις τροχαίας αυτοκινητοδρόμων, έχουν δυνάμεις σε όλο το μήκος των δρόμων, ενώ περιπολικά πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους για την τήρηση των ορίων ταχύτητας. Παράλληλα, τις βραδινές ώρες, αλλά και την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα, θα υπάρχουν μπλόκα για αλκοτέστ, με σκοπό την πρόληψη ατυχημάτων κατά την επιστροφή από τις εορταστικές εκδηλώσεις, ακόμα και στο δευτερεύον δίκτυο.

Οι Αρχές συνιστούν στους οδηγούς να είναι προσεκτικοί, να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας και να μην χρησιμοποιούν τη λωρίδα έκτακτης ανάγκης, ώστε να αποφευχθεί η ταλαιπωρία και να φτάσουν όλοι με ασφάλεια στους προορισμούς τους, για το πασχαλινό τραπέζι.

