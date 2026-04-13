Πάτρα σε πασχαλινή παύση: Άδειο το κέντρο, κλειστά τα μαγαζιά σήμερα, Δευτέρα του Πάσχα

Άδεια εικόνα παρουσιάζει σήμερα, Δευτέρα του Πάσχα, η Πάτρα, με το κέντρο της πόλης να κινείται σε χαμηλούς ρυθμούς, τα εμπορικά καταστήματα να παραμένουν κλειστά και την κίνηση να περιορίζεται κυρίως σε καφέ και χώρους εστίασης για όσους έμειναν εντός πόλης.

Η σημερινή εικόνα στο κέντρο της Πάτρας δεν θυμίζει σε τίποτα τις προηγούμενες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα. Από το πρωί της Δευτέρας, οι δρόμοι, οι εμπορικές πιάτσες και οι πιο κεντρικοί άξονες της πόλης εμφανίζονται σχεδόν άδειοι, με την κίνηση να είναι αισθητά περιορισμένη.

Η αίσθηση που κυριαρχεί είναι αυτή μιας πόλης που έχει πατήσει παύση. Η Πάτρα μοιάζει να έχει αδειάσει, καθώς μεγάλος αριθμός κατοίκων είχε ήδη αναχωρήσει από το Μεγάλο Σάββατο για χωριά, εξοχικά και τουριστικούς προορισμούς, επιλέγοντας να περάσει εκτός πόλης τις ημέρες του Πάσχα ή να παρατείνει λίγο ακόμη την ανοιξιάτικη απόδραση.

Κλειστά τα καταστήματα, λίγη κίνηση μόνο στην εστίαση

Σύμφωνα με το εορταστικό ωράριο, τα εμπορικά καταστήματα παραμένουν σήμερα κλειστά, δίνοντας μια επιπλέον αίσθηση ακινησίας στο κέντρο. Η αγορά της Πάτρας δεν λειτουργεί, με αποτέλεσμα οι κλειστές βιτρίνες και οι σχεδόν άδειοι δρόμοι να συνθέτουν ένα σκηνικό ασυνήθιστης ησυχίας για την πόλη.

Η περιορισμένη κίνηση που καταγράφεται σήμερα αναμένεται να συγκεντρωθεί κυρίως σε καφετέριες και χώρους εστίασης, δηλαδή στα λίγα σημεία που εξακολουθούν να λειτουργούν ως τόποι συνάντησης για όσους δεν έφυγαν από την Πάτρα και επιλέγουν να περάσουν πιο χαλαρά τη μέρα.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που προτιμούν τη Δευτέρα του Πάσχα για έναν πιο ήσυχο καφέ ή μια βόλτα χωρίς την ένταση της καθημερινότητας, όμως η συνολική εικόνα της πόλης παραμένει καθαρά υποτονική.

Από το Μεγάλο Σάββατο είχε ξεκινήσει η έξοδος

Η σημερινή ηρεμία δεν ήρθε ξαφνικά. Η αποχώρηση των Πατρινών είχε ξεκινήσει ήδη από το Μεγάλο Σάββατο, όταν πολλοί εγκατέλειψαν την πόλη για να περάσουν τις γιορτινές ημέρες αλλού. Αυτό αποτυπώνεται τώρα ξεκάθαρα στο αστικό τοπίο, με την Πάτρα να δείχνει πως οι περισσότεροι κάτοικοί της παραμένουν ακόμη εκτός των τειχών.

Έτσι εξηγείται και το γεγονός ότι το πρωί της Δευτέρας του Πάσχα το κέντρο έμοιαζε σχεδόν έρημο. Η κίνηση ήταν υποτυπώδης, οι μετακινήσεις ελάχιστες και το σύνολο της πόλης έδειχνε να αναπνέει σε έναν ρυθμό πολύ πιο αργό από τον συνηθισμένο.

Από αύριο επιστροφή στην κανονικότητα

Η σημερινή εικόνα, πάντως, δεν θα κρατήσει πολύ. Από αύριο, Τρίτη, η αγορά της Πάτρας επιστρέφει σε κανονικούς ρυθμούς, με τα καταστήματα να ανοίγουν ξανά και την εμπορική δραστηριότητα να επανεκκινεί.

Μαζί με το άνοιγμα των μαγαζιών, αναμένεται να επιστρέψει σταδιακά και η γνώριμη εικόνα της πόλης, καθώς όσοι έφυγαν για τις πασχαλινές ημέρες θα αρχίσουν να γυρίζουν και η καθημερινότητα θα μπει ξανά στη θέση της.

Η Δευτέρα του Πάσχα, πάντως, αφήνει πίσω της μια διαφορετική Πάτρα: πιο αθόρυβη, πιο άδεια, σχεδόν ακίνητη. Μια πόλη που για λίγες ώρες μοιάζει να κρατά την ανάσα της πριν επιστρέψει ξανά στον κανονικό της ρυθμό.

