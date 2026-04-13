Επιστροφή εκδρομέων: Γεμίζουν ξανά τα λιμάνια της Αττικής με αφίξεις από νησιά

Η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τα λιμάνια της Αττικής να υποδέχονται από το πρωί χιλιάδες ταξιδιώτες που παίρνουν τον δρόμο της επιστροφής από τα νησιά. Η σημερινή εικόνα σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο δείχνει καθαρά ότι το πασχαλινό τετραήμερο φτάνει στο τέλος του και ότι η επιστροφή στην καθημερινότητα έχει ήδη αρχίσει.

Το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στο λιμάνι του Πειραιά, όπου η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Για σήμερα έχουν προγραμματιστεί 14 δρομολόγια από προορισμούς του Αιγαίου, ενώ ακόμη 34 αφίξεις αναμένονται από τα νησιά του Αργοσαρωνικού. Η εικόνα στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας αποτυπώνει με τον πιο καθαρό τρόπο την κορύφωση της επιστροφής, καθώς τα πλοία φτάνουν γεμάτα και η επιβατική κίνηση παραμένει έντονη καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Πιέζεται και η Ραφήνα, σταθερή ροή και στο Λαύριο

Αυξημένη είναι η κίνηση και στο λιμάνι της Ραφήνας, όπου σήμερα αναμένονται 15 δρομολόγια. Αντίστοιχα, στο Λαύριο έχουν προγραμματιστεί 8 αφίξεις από τις Κυκλάδες, με τη ροή των επιβατών να εξελίσσεται σταδιακά μέσα στη μέρα.

Η εικόνα στα δύο λιμάνια είναι παρόμοια με εκείνη που είχε καταγραφεί στις ημέρες της εξόδου, μόνο που τώρα η κατεύθυνση είναι αντίστροφη. Εκεί όπου πριν από λίγες ημέρες καταγραφόταν μαζική αναχώρηση των εκδρομέων για τους πασχαλινούς προορισμούς, τώρα καταγράφεται η επιστροφή προς την Αττική, με βαλίτσες, αυτοκίνητα και οικογένειες να κατεβαίνουν από τα πλοία και να παίρνουν τον δρόμο για το σπίτι.

Το Πάσχα τελειώνει, η καθημερινότητα επιστρέφει

Για χιλιάδες πολίτες που αξιοποίησαν τις ημέρες του Πάσχα για μια σύντομη ανάπαυλα μακριά από την πόλη, η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί ουσιαστικά το τέλος της γιορτινής διακοπής. Το σκηνικό στα λιμάνια δεν είναι απλώς μια αυξημένη επιβατική κίνηση. Είναι η ορατή μετάβαση από την πασχαλινή απόδραση στην επιστροφή στους κανονικούς ρυθμούς.

Από αύριο Τρίτη, οι περισσότεροι επιστρέφουν ξανά στις επαγγελματικές και καθημερινές τους υποχρεώσεις. Αυτό δίνει στη σημερινή ημέρα έναν ξεχωριστό χαρακτήρα: δεν είναι απλώς η τελευταία μέρα της εξόδου, αλλά η μέρα της επιστροφής στην πόλη, στη δουλειά, στις εκκρεμότητες και στο γνώριμο πρόγραμμα.

Αντίστροφη εικόνα από την έξοδο των προηγούμενων ημερών

Η εικόνα που διαμορφώνεται στα λιμάνια της Αττικής θυμίζει έντονα την έξοδο των προηγούμενων ημερών, μόνο που τώρα όλα κινούνται στην αντίθετη κατεύθυνση. Τα πλοία φέρνουν πίσω τους εκδρομείς, τα λιμάνια γεμίζουν ξανά με αφίξεις και η Αττική υποδέχεται σταδιακά όσους επέλεξαν να περάσουν το Πάσχα μακριά από την πόλη.

Η επιστροφή εξελίσσεται σταδιακά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με το ενδιαφέρον να παραμένει στραμμένο κυρίως στα μεγάλα λιμάνια, όπου καταγράφεται το μεγαλύτερο φορτίο της επιβατικής κίνησης. Το βέβαιο είναι ότι η πασχαλινή ανάπαυλα ολοκληρώνεται και η μεγάλη επιστροφή έχει ήδη ξεκινήσει.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



