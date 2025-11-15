Επιστροφή στις νίκες για τον Ερμή

Φαίνεται ότι του πάει το εκτός έδρας της ομάδας βόλεϊ του Ερμή η οποία έπαιξε κάνοντας καλή εμφάνιση νίκησε εκτός έδρας, με 3-1 (19-25, 25-18, 18-25, 20-25) σετ, το Γαλάτσι, για την 5η αγωνιστική της Α2 Εθνικής και σημείωσε τη 2η φετινή νίκη μακριά από την έδρα της.

Ετσι, η ομάδα του Χριστόπουλου που έπαιξε χωρίς τον Δρακόπουλο έφτασε τους 7 βαθμούς και «ψήλωσε» στον βαθμολογικό πίνακα.

Στο αγωνιστικό, η πατρινή ομάδα πήρε το πρώτο σετ, το Γαλάτσι αντέδρασε και ισοφάρισε σε 1-1, όμως οι «μπλε» με πολύ καλή υποδοχή και πιέζοντας από το σερβίς, πήραν εύκολα τα δυο επόμενα σετ και μαζί τη νίκη.

ΕΡΜΗΣ (Χριστόπουλος): Εκμετζόγλου, Πιπέρης, Τσχιλιάς, Κανελλόπουλος, Γεωργακόπουλος, Βίτσιος, λίμπερο ο Καραγιώργος (Βατυλιώτης, Μπακούλίας, Τραχάνης, Ρέππας).

