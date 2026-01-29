Επιστροφή στο πένθος: Στη Θεσσαλονίκη οι σοροί των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ – Επαναπατρίζονται και δύο τραυματίες

Στη Θεσσαλονίκη επιστρέφουν σήμερα οι σοροί των επτά φίλων του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία, ενώ εντός των επόμενων ωρών αναμένεται και ο επαναπατρισμός δύο από τους τραυματίες. Η οικογένεια του συλλόγου και ολόκληρη η χώρα παραμένουν βυθισμένες στο πένθος για τα νεαρά θύματα της τραγωδίας.

29 Ιαν. 2026
Η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να υποδεχθεί σήμερα τις σορούς των επτά φίλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, ενώ παράλληλα δύο από τους τραυματίες οπαδούς επιστρέφουν στην Ελλάδα για να συνεχίσουν τη νοσηλεία τους. Το σοκ και η θλίψη παραμένουν διάχυτα στην οικογένεια του συλλόγου και στην κοινωνία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στις 16:30 το απόγευμα της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου 2026 αναμένεται να φτάσει στη Θεσσαλονίκη ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας που μεταφέρει τις σορούς των επτά θυμάτων. Οι οργανωμένοι φίλοι του ΠΑΟΚ έχουν ανακοινώσει ότι θα βρίσκονται στο αεροδρόμιο, προκειμένου να συνοδεύσουν τις σορούς έως την Τούμπα, ώστε οι αδικοχαμένοι οπαδοί να «επιστρέψουν» για τελευταία φορά στο γήπεδο της ομάδας που αγαπούσαν.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται ο επαναπατρισμός δύο από τους τραυματίες που επέζησαν από το δυστύχημα. Ο 20χρονος Κωνσταντίνος και ο 28χρονος Μάριος αναμένεται να μεταφερθούν στη Θεσσαλονίκη με αεροσκάφος τύπου C-130 του ΕΚΑΒ, προκειμένου να συνεχίσουν τη νοσηλεία τους στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου». Ο τρίτος τραυματίας, που φέρει πιο σοβαρά τραύματα, θα παραμείνει στη Ρουμανία για περαιτέρω νοσηλεία.

Ο 20χρονος Κωνσταντίνος ήταν ο πρώτος που πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο της Τιμισοάρα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο αεροδρόμιο για την επιστροφή του στην Ελλάδα. Ο πατέρας του, εμφανώς συγκινημένος, ανέφερε πως ο νεαρός βρίσκεται σε σοκ και έχει τραύματα στο κεφάλι, εκφράζοντας παράλληλα συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων.

Η τραγωδία έχει συγκλονίσει όχι μόνο τον ΠΑΟΚ αλλά και ολόκληρη τη χώρα, καθώς τα θύματα ήταν ηλικίας από 20 έως 30 ετών. Φίλαθλοι, σύλλογος και κοινωνία αναμένεται να αποχαιρετήσουν τα αδικοχαμένα παιδιά σε ένα κλίμα βαθιάς οδύνης και συλλογικού πένθους.

