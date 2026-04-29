Επιθεώρηση εργασίας: Πάνω από 72.000 έλεγχοι, πόσες παραβάσεις στη Δ. Ελλάδα

Το 2026 μέχρι στιγμής εντοπίστηκαν 316 περιπτώσεις όπου οι εργοδότες δεν έπραξαν το αυτονόητο ήτοι δεν πλήρωσαν μισθούς, Δώρα κι επιδόματα

29 Απρ. 2026 18:32
Α ν και η επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας έχει σπάσει το άβατο σε κλάδους κι επιχειρήσεις υψηλής επικινδυνότητας, τα στοιχεία δείχνουν ότι χιλιάδες άλλες δραστηριότητες κινούνται στη ζώνη της παραβατικότητας.

Μόνο στους πρώτους μήνες του έτους, οι ελεγκτές της Επιθεώρησης Εργασίας έχουν βεβαιώσει πάνω από 2.600 παραβάσεις και μάλιστα όχι για τυπικούς λόγους αλλά για περιπτώσεις που αγγίζουν τον σκληρό πυρήνα των εργατικών δικαιωμάτων. Για παράδειγμα, εν έτει 2026, εντοπίστηκαν 316 περιπτώσεις όπου οι εργοδότες δεν έπραξαν το αυτονόητο ήτοι δεν πλήρωσαν μισθούς, Δώρα κι επιδόματα. Επίσης, σε άλλες 527 περιπτώσεις, οι εργοδότες έπαιξαν με την ασφάλεια ή και τη ζωή των εργαζομένων τους, εκθέτοντας τους για παράδειγμα σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

Με “όπλο” την επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας αλλά και τη “μαύρη” λίστα που απαρτίζεται από επιχειρήσεις και ολόκληρους κλάδους υψηλής επικινδυνότητας, η Επιθεώρηση Εργασίας ξεδιπλώνει τον σχεδιασμό του 2026, που περιλάμβάνει τουλάχιστον 72.133 ελέγχους.

Η… μερίδα του λέοντος των ελέγχων, αφορά στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στον τομέα των εργασιακών σχέσεων, περιλαμβανομένης της καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας, σε όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας με κύρια προτεραιότητα:

σε επιχειρήσεις και κλάδους με υψηλό δείκτη κινδύνου παραβατικότητας

σε επιχειρήσεις που δεν έχουν ελεγχθεί την τελευταία τριετία ή που ελέγχθηκαν (μέσω προγράμματος ανάλυσης κινδύνου – risk analysis) και βρέθηκαν παραβατικές, με σκοπό τον έλεγχο συμμόρφωσης ή τυχόν υποτροπής τους

στην αύξηση των ελέγχων σε επιχειρήσεις που λειτουργούν περιοδικά λόγω της φύσης τους και συγκεκριμένα:

α) Καταλύματα (στόχος η αύξηση των ελέγχων κατά 7,6% σε σχέση με τον προγραμματισμό του 2025)

β) Εστίαση (στόχος η αύξηση των ελέγχων κατά 7,5% σε σχέση με τον προγραμματισμό του 2025)

σε κλάδους στους οποίους απασχολούνται αποσπασμένοι εργαζόμενοι ή εργαζόμενοι πολίτες τρίτων χωρών για την προστασία τους από πιθανές συνθήκες εργασιακής εκμετάλλευσης

σε επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζεται ή θα εφαρμοστεί το σύστημα ψηφιακής κάρτας εργασίας

σε επιχειρήσεις σε κλάδους υπηρεσιών διανομής και μεταφοράς (όπου απασχολούνται εργαζόμενοι διανομείς δίκυκλων μοτοσυκλετών) με έμφαση στον κλάδο Ταχυδρομικών και ταχυμεταφορικών δραστηριοτήτων, με στόχο την αύξηση των ελέγχων κατά 7,5% σε σχέση με τον προγραμματισμό του 2025  στο Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών (στόχος η αύξηση των ελέγχων κατά 7,6% σε σχέση με τον προγραμματισμό του 2025)

σε γεωγραφικές περιοχές και κλάδους οικονομικής δραστηριότητας που παρατηρούνται υψηλά επίπεδα απασχόλησης ανηλίκων  σε γεωγραφικές περιοχές και κλάδους οικονομικής δραστηριότητας όπου υπάρχει υψηλή πιθανότητα εργασιακής εκμετάλλευσης  σε μεγάλα κατασκευαστικά έργα.

Α/Α        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ             ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

1              ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ           2.430

2              ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ            7.100

3              ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ      4.920

4              ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ     4.680

5              ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                 3.190

6              ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ            1.830

7              ΚΡΗΤΗΣ                2.120

8              ΑΘΗΝΩΝ             5.360

9              ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ         3.330

10           ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   2.880

11           ΑΙΓΑΙΟΥ                3.870

ΣΥΝΟΛΟ                              41.710

Η «μαύρη» εργασία

Όσον αφορά στην αδήλωτη εργασία, κατασκευές – τεχνικά έργα, καταλύματα, εστίαση, εταιρείες προσωρινής απασχόλησης, θα δεχθούν τους περισσότερους από τους 5.236 προγραμματισμένους ελέγχους.

Σημειωτέον, ήδη στους πρώτους μήνες του έτους έχουν βεβαιωθεί 202 παραβάσεις για “μαύρη” εργασία, άλλες 60 για υπέρβαση του χρόνου εργασίας, 98 για εργασία σε ημέρες αργίας, ενώ σε 217 περιπτώσεις οι εργοδότες αρνήθηκαν την είσοδο στους ελεγκτές και την πρόσβαση στα στοιχεία για το απασχολούμενο προσωπικό.

