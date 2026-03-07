Επίθεση της Χεζμπολάχ-Ιρανός ΥΠΕΞ: Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε με ένταση εάν οι ΗΠΑ κλιμακώσουν, εκείνες θα έχουν την ευθύνη

Από την πλευρά της Χεζμπολάχ γνωστοποιήθηκε ότι πραγματοποίησε αρκετές επιθέσεις με στόχο πόλεις στο βόρειο Ισραήλ το Σάββατο.

Ντόναλντ Τραμπ: Οι ΗΠΑ έκαναν χάρη στον κόσμο που ξεκίνησαν τον πόλεμο κατά του Ιράν

Συγκεκριμένα σε σειρά ανακοινώσεων, η οργάνωση ανέφερε ότι εξαπέλυσε σμήνος drones με στόχο την παραλιακή πόλη Ναχαρίγια περίπου στη 1:40 το μεσημέρι τοπική ώρα (11:40 GMT).

Αργότερα το βράδυ, η οργάνωση ανέφερε ότι στόχευσε ξανά την πόλη, αρχικά με αυτό που περιέγραψε ως ρουκετοβόλο όπλο περίπου στις 8:00 το βράδυ τοπική ώρα (18:00 GMT), και ακολούθησε μπαράζ ρουκετών 15 λεπτά αργότερα.

Νωρίτερα, η Χεζμπολάχ είχε επίσης αναφέρει ότι πραγματοποίησε επίθεση με drone με στόχο την πόλη Κιριάτ Σμόνα.

Παράλληλα προειδοποίηση προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απηύθυνε νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, λέγοντας ότι αν επιδιώξει κλιμάκωση, «είναι ακριβώς αυτό για το οποίο οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις μας είναι εδώ και καιρό προετοιμασμένες»

«Η ευθύνη για οποιαδήποτε εντατικοποίηση της άσκησης αυτοάμυνας του Ιράν θα βαρύνει αποκλειστικά την κυβέρνηση των ΗΠΑ», προσθέτει ο Αραγτσί σε δήλωσή του.

Σύμφωνα με το BBC, η ανάρτηση αυτή έρχεται μετά την προηγούμενη δήλωση του προέδρου του Ιράν ότι η Τεχεράνη δεν θα στοχεύσει τα γειτονικά κράτη του Κόλπου, «εκτός εάν δεχθεί πρώτα επίθεση».

Λανθασμένη ερμηνεία των δυνατοτήτων του Ιράν

Ο Αραγτσί συνεχίζει υπονοώντας ότι αν και το Ιράν είναι ανοιχτό σε αποκλιμάκωση, υπό την προϋπόθεση ότι το έδαφος γειτονικών χωρών δεν θα χρησιμοποιηθεί για επίθεση σε βάρος της χώρας τους, η προοπτική αυτή έχει «εξουδετερωθεί σχεδόν αμέσως» από την «λανθασμένη ερμηνεία» των δυνατοτήτων και των προθέσεων του Ιράν από τον Τραμπ.

Νωρίτερα, ο Τραμπ φάνηκε να χαρακτηρίζει τα σχόλια του Ιρανού προέδρου ως «παράδοση» στους γείτονές του και προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν το Ιράν «πολύ σκληρά».

Ο Αραγτσί αναφέρει μεταξύ άλλων στη δήλωσή του:

«Η προθυμία του προέδρου του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν να συμβάλει σε αποκλιμάκωση στην περιοχή, υπό την προϋπόθεση ότι ο εναέριος χώρος, το έδαφος και τα χωρικά ύδατα των γειτονικών χωρών δεν θα χρησιμοποιηθούν για επιθέσεις εναντίον του ιρανικού λαού, υπονομεύθηκε σχεδόν άμεσα από αυτό που η Τεχεράνη χαρακτηρίζει παρερμηνεία του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τις δυνατότητες, την αποφασιστικότητα και τις προθέσεις του Ιράν.

Εάν ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επιδιώξει κλιμάκωση, αυτό θα οδηγήσει ακριβώς σε μια εξέλιξη για την οποία οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις του Ιράν δηλώνεται ότι είναι προετοιμασμένες εδώ και καιρό.

Η ευθύνη για οποιαδήποτε εντατικοποίηση της άσκησης του δικαιώματος αυτοάμυνας από πλευράς Ιράν θα βαρύνει αποκλειστικά την αμερικανική κυβέρνηση.

Μια εβδομαδιαία περιπέτεια του Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη στοιχίσει στον αμερικανικό στρατό περίπου 100 δισεκατομμύρια δολάρια, πέραν των απωλειών σε ζωές νεαρών στρατιωτών.

Όταν ανοίξουν εκ νέου οι αγορές, το οικονομικό κόστος αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω και να μετακυλιστεί άμεσα στους απλούς Αμερικανούς πολίτες, μεταξύ άλλων μέσω της αύξησης των τιμών στα πρατήρια καυσίμων».

«Ένας πόλεμος εναντίον του Ιράν είναι καταδικασμένος να αποτύχει»

Παράλληλα, ο Αραγτσί επικαλείται επίσης αξιολόγηση του Εθνικού Συμβουλίου Πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο συγκεντρώνει εκτιμήσεις από 18 αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών. Όπως υποστηρίζεται, το Συμβούλιο έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ένας πόλεμος εναντίον του Ιράν είναι καταδικασμένος να αποτύχει.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι είχαν προηγηθεί προειδοποιήσεις προς τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ πως μια πολεμική σύγκρουση δεν θα ενίσχυε τη διαπραγματευτική τους θέση. Στο ίδιο πλαίσιο τίθεται το ερώτημα κατά πόσο οι προειδοποιήσεις αυτές μεταφέρθηκαν πράγματι στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ.

Η τοποθέτηση καταλήγει με αναφορά στην εσωτερική πολιτική συζήτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες, επισημαίνοντας ότι οι Αμερικανοί ψηφοφόροι είχαν στηρίξει την απομάκρυνση της χώρας από δαπανηρές και παρατεταμένες στρατιωτικές εμπλοκές στη Μέση Ανατολή.

President Pezeshkian expressed openness to de-escalation within our region-provided that our neighbors’ airspace, territory, and waters are not used to attack the Iranian People. Gesture to our neighbors was almost immediately killed by President Trump. My statement: pic.twitter.com/tnyCWTTqaj — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 7, 2026

Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια θέση, η Ουάσιγκτον κατέληξε με μια κυβέρνηση που — όπως αναφέρεται — ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου κατάφερε τελικά να πείσει, έπειτα από δεκαετίες αποτυχημένων προσπαθειών, να εμπλακεί σε πολέμους που εξυπηρετούν τα συμφέροντα του Ισραήλ.

Το κείμενο καταλήγει χαρακτηρίζοντας τη σύγκρουση ως «πόλεμο επιλογής» που προωθείται από μια μικρή ομάδα υποστηρικτών της γραμμής «Israel First» (Πρώτα το ισραήλ), με τον ισχυρισμό ότι μια τέτοια προσέγγιση σημαίνει τελικά «America Last» (Τελευταία η Αμερική).

«Τα Εμιράτα βρίσκονται σε καιρό πολέμου», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΑΕ που χαρακτήρισε το Ιράν «εχθρό»

Από την πλευρά του ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Μοχάμεντ μπιν Ζάγεντ Αλ Ναχιάν απηύθυνε μια έμμεση απειλή προς το Ιράν, προειδοποιώντας ότι η χώρα του «δεν είναι εύκολη λεία» και αποκαλώντας την Τεχεράνη «εχθρό», σε μια αλλαγή σε σχέση με τον τρόπο που τα ΗΑΕ παραδοσιακά περιγράφουν τη σχέση τους με τον γείτονά τους στον Κόλπο.

Σε εξαιρετικά σπάνιες δημόσιες δηλώσεις, ο πρόεδρος, γνωστός ως MBZ, είπε ότι «ήθελε να στείλει ένα μήνυμα στον εχθρό των ΗΑΕ».

«Τα ΗΑΕ είναι όμορφα, τα ΗΑΕ είναι ένα πρότυπο προς μίμηση, αλλά σας λέω, μην ξεγελιέστε από αυτό», προειδοποίησε την Τεχεράνη κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε νοσοκομείο που περιθάλπει αμάχους τραυματισμένους από τα πλήγματα. «Το χέρι των ΗΑΕ μπορεί να φτάσει μακριά και είναι ισχυρό, η σάρκα του είναι πικρή και δεν είμαστε εύκολη λεία».

Τα σχόλιά του, τα πρώτα του από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, μεταδόθηκαν λίγο μετά την ενεργοποίηση των συστημάτων αεράμυνας των Εμιράτων για την αντιμετώπιση απειλής πυραύλων, παρά το γεγονός ότι νωρίτερα σήμερα ο πρόεδρος του Ιράν είχε αφήσει να εννοηθεί ότι οι επιθέσεις σε όλη την περιοχή του Κόλπου θα σταματούσαν.

«Εκτελούμε το καθήκον μας απέναντι στη χώρα μας, τον λαό μας και όσους ζουν ανάμεσά μας. Είθε ο Θεός να προστατεύει τα ΗΑΕ, να προστατεύει τον λαό τους και όλους όσοι βρίσκονται σε αυτά, και να τα ευλογεί με ασφάλεια και προστασία», πρόσθεσε ο MBZ. «Σας υπόσχομαι ότι αυτό που έρχεται θα μας δείξει ακόμη πιο δυνατούς».

