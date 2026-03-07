Ντόναλντ Τραμπ: Οι ΗΠΑ έκαναν χάρη στον κόσμο που ξεκίνησαν τον πόλεμο κατά του Ιράν

«Εξουδετερώσαμε 42 πλοία του ναυτικού τους σε 3 ημέρες. Είναι μια υπηρεσία που προσφέρουμε σε ολόκληρο τον κόσμο», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος από την Φλόριντα

Ντόναλντ Τραμπ: Οι ΗΠΑ έκαναν χάρη στον κόσμο που ξεκίνησαν τον πόλεμο κατά του Ιράν
07 Μαρ. 2026 17:36
Pelop News

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι, σε μια κλίμακα από το 0 έως το 10, η πρόοδος «της εκστρατείας της χώρας του κατά του Ιράν μέχρι στιγμής είναι 15».

Reuters: Πιθανή η αποστολή τουρκικών μαχητικών F-16 στα κατεχόμενα στην Κύπρο

Ο πόλεμος κατά του Ιράν είναι «μια υπηρεσία που προσφέρουμε, όχι για τη Μέση Ανατολή αλλά για ολόκληρο τον κόσμο», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ μιλώντας σε εκδήλωση στη Φλόριντα.

«Αυτοί ήταν άρρωστοι άνθρωποι, πολύ άρρωστοι άνθρωποι», πρόσθεσε αναφερόμενος σε όσους έχουν σκοτωθεί μέχρι τώρα στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της Τεχεράνης.

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ εξουδετέρωσαν 42 πλοία του ναυτικού του Ιράν μέσα σε τρεις ημέρες, ενώ έθεσαν εκτός λειτουργίας μεγάλο μέρος της αεροπορικής ισχύος και των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων της χώρας.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε έναν νέο στρατιωτικό συνασπισμό «για την εξάλειψη των καρτέλ» στο Δυτικό Ημισφαίριο, τονίζοντας ότι 17 κράτη έχουν επίσημα εισέλθει στη συμμαχία.

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρόκειται αργότερα να επισκεφθεί τη βάση της Πολεμικής Αεροπορίας στο Ντόβερ, προκειμένου να παραστεί στην επίσημη τελετή υποδοχής των σορών έξι Αμερικανών στρατιωτικών που έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή τους στη σύγκρουση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:00 Κίνδυνος για τα τρόφιμα και νέος «βραχνάς» για τους αγρότες με έκρηξη τιμών λόγω Μέσης Ανατολής
18:48 Λονδίνο: Φοβερά και τρομερά επεισόδια έξω από τζαμί μεταξύ Ιρανών φιλοκαθεστωτικών και φιλομοναρχικών
18:36 Στη φυλακή ο 17χρονος για τη δολοφονία του Αλέξη στο Λουτράκι
18:24 «Το γέλιο προκαλεί ρωγμές στην πανοπλία μας», αποκαλυπτικός ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Μίλτος Νίκας
18:12 Σοφιανά Κορινθίας: Ξέσπασε πυρκαγιά, καλύτερη τώρα η εικόνα, ΒΙΝΤΕΟ
18:00 Η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου με Άλεν από άλλο πλανήτη στο ημίχρονο στο +8
17:48 Αδελφός μαχαίρωσε αδελφό! Τον τραυμάτισε στον δεξιό μηρό, στον θώρακα και στο αυτί
17:36 Ντόναλντ Τραμπ: Οι ΗΠΑ έκαναν χάρη στον κόσμο που ξεκίνησαν τον πόλεμο κατά του Ιράν
17:24 Έγραψε ιστορία η Καλαμάτα επιστρέφοντας στους μεγάλους μετά από 25 χρόνια!
17:12 Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι ο στρατός του έπληξε 16 ιρανικά αεροσκάφη της Δύναμης Κουντς που μετέφεραν όπλα στη Χεζμπολάχ
17:00 Reuters: Πιθανή η αποστολή τουρκικών μαχητικών F-16 στα κατεχόμενα στην Κύπρο
16:48 Παιχνίδια κατασκόπων: Συνελήφθησαν στην Κύπρο Αζέρος και Λετονή, λειτουργούσαν για το Ιράν
16:36 Είχε γενέθλια για τα 24 της χρόνια, αλλά βρέθηκε νεκρή!
16:24 Λίμνη Μόρνου: Καλύφθηκαν και πάλι με νερό τα σπίτια του παλιού Κάλλιου,ΒΙΝΤΕΟ
16:12 ΑΕ Γλαύκου Έσπερου: Τηλεοπτική η δοκιμασία της στο Μετς
16:00 Σύλληψη 49χρονου στο Καματερό για εκβίαση – Όπλο, εκατοντάδες σφαίρες και αλεξίσφαιρο με διακριτικά ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι του
15:48 Φωτιά σε φορτηγό στην κάθετη της Εγνατίας Θεσσαλονίκης – Σερρών – Κλειστά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας
15:36 Λίνα Μενδώνη για τον Χρήστο Βαλαβανίδη: «Ένας ηθοποιός μεγάλου διαμετρήματος που σφράγισε το σύγχρονο θέατρο»
15:24 Σπείρα που πουλούσε «χρυσές λίρες» εξαρθρώθηκε στη Λάρισα – Απάτες άνω του 1 εκατ. ευρώ
15:12 Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιώργος Βότσης – Μια εμβληματική μορφή του Ελληνικού Τύπου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07-08/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ